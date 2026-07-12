La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 volvió a unir a la provincia de Buenos Aires en una sola celebración. Apenas el árbitro marcó el final del sufrido triunfo por 3 a 1 frente a Suiza, miles de bonaerenses dejaron el abrigo de sus casas para salir a las calles y compartir una nueva noche de ilusión.

Ads

A pesar del intenso frío y de la hora en la que terminó el encuentro, plazas, avenidas y esquinas históricas de grandes ciudades y pequeños pueblos comenzaron a llenarse de familias enteras, grupos de amigos, jóvenes y niños. Las banderas argentinas, las camisetas albicelestes, los bombos, las cornetas y las caravanas de autos y motos volvieron a convertirse en la banda sonora de una celebración que atravesó prácticamente todo el territorio bonaerense.

En muchos municipios se repitieron los escenarios que ya habían sido protagonistas durante el Mundial de Qatar 2022. En otros, hubo historias curiosas, imágenes emotivas y también algunos episodios que empañaron una jornada que, en líneas generales, volvió a demostrar la enorme pasión futbolera de los bonaerenses.

Ads

Impactante imagen de los festejos en La Plata. Foto: InfoPlatense

La Plata volvió a tener su "Obelisco"

Como ocurre desde hace décadas cada vez que la Selección consigue una victoria importante, la tradicional esquina de 7 y 50 volvió a transformarse en el principal punto de encuentro de los platenses.

Miles de personas coparon el centro de la capital bonaerense con banderas, bombos, bengalas y camisetas argentinas. Las caravanas de vehículos recorrieron durante horas las principales avenidas mientras los cánticos ya empezaban a apuntar al próximo rival: Inglaterra.

Ads

El frío no impidió que familias enteras permanecieran durante varias horas celebrando una nueva clasificación de la Scaloneta entre los cuatro mejores equipos del mundo.

El Conurbano vivió otra noche multitudinaria

La fiesta también fue masiva en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

En Ezeiza, miles de vecinos se reunieron en el centro de la ciudad para celebrar el triunfo argentino. Los festejos también se replicaron en Tristán Suárez, Carlos Spegazzini y distintos barrios del distrito, donde las caravanas recorrieron las principales calles hasta entrada la madrugada.

Ads

En Avellaneda, la tradicional Plaza Alsina volvió a llenarse de hinchas que ya comenzaron a cantar pensando en el duelo frente a Inglaterra.

La alegría también se extendió por toda la Zona Sur. En Lomas de Zamora, cientos de personas coparon Plaza Grigera, mientras que en Monte Grande la Plaza Mitre volvió a convertirse en el epicentro de los festejos.

🇦🇷🏆 FESTEJOS EN TODO #ARGENTINA LUEGO DE LA CLASIFICACIÓN A #SEMIFINALES DEL #MUNDIAL



🚒 En este video vemos nuevamente al camión de bomberos en Lomas de Zamora.



🎥 @lomasconectok pic.twitter.com/oMP0i3xHd9 — LaDylaT (@LaDylaT2025) July 12, 2026

En San Vicente, la Plaza Mariano Moreno reunió a vecinos de todas las edades, mientras que en Adrogué, la Plaza Brown volvió a llenarse de banderas, bengalas y canciones mundialistas.

En Florencio Varela, tanto el centro como distintos barrios vivieron importantes concentraciones de vecinos, mientras que en el límite entre Morón e Ituzaingó, sobre Sarmiento y Santa Rosa, miles de personas celebraron con autos, bicicletas y motos que llegaron desde distintos puntos de la zona oeste.

La euforia también se sintió en San Miguel, donde las calles volvieron a colmarse de hinchas que celebraron otro triunfo del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Del centro bonaerense al sudoeste: una fiesta que recorrió toda la Provincia

La celebración también tuvo un fuerte protagonismo en el interior bonaerense.

En Junín, los festejos volvieron a concentrarse en la tradicional Fuente del Milenio, donde vecinos de todas las edades se reunieron con camisetas, cornetas y banderas.

En Campana, la plaza Eduardo Costa volvió a ser el punto elegido por miles de personas que celebraron hasta la madrugada el agónico triunfo argentino.

En Tandil, la esquina de Pinto y Rodríguez volvió a teñirse de celeste y blanco, mientras que en Olavarría, la convocatoria volvió a ser multitudinaria en el centro de la ciudad.

También hubo celebraciones en Carlos Casares, Coronel Pringles, Lobos, Lobería, Rauch, Brandsen, Saladillo, San Antonio de Areco, Pergamino, Patagones y numerosos municipios del interior, donde las plazas principales volvieron a convertirse en escenarios de una verdadera fiesta popular.

Mar del Plata, Bahía Blanca y la Costa también celebraron

La pasión mundialista volvió a sentirse con fuerza en las principales ciudades del sur bonaerense.

En Mar del Plata, miles de personas llegaron al monumento al General San Martín apenas terminó el encuentro. Familias enteras, jóvenes y turistas coparon el centro marplatense con bombos, banderas y bocinazos que se extendieron durante varias horas.

En Bahía Blanca, el histórico sector del Teatro Municipal volvió a reunir a una multitud que celebró el pase a semifinales con largas caravanas por avenida Alem y distintos barrios de la ciudad.

También hubo importantes festejos en Necochea, donde las caravanas recorrieron la avenida 75, la rambla y el camino hacia la Villa Balnearia, mientras que en Santa Teresita, partido de La Costa, cientos de vecinos volvieron a reunirse en la tradicional esquina de calle 2 y 36 para compartir otra noche inolvidable.

La postal más emotiva llegó desde Pehuajó

Entre las imágenes más llamativas de la noche apareció en Pehuajó.

Mientras celebraba su fiesta de 15 años en un salón ubicado a pocos metros de la Plaza Dardo Rocha, una adolescente decidió interrumpir por unos minutos el festejo para salir junto a familiares, amigos e incluso algunos mozos a celebrar la clasificación con el resto de los vecinos.

La joven dejó el tradicional vals para sumarse al pogo, los abrazos y los cánticos mundialistas, protagonizando una de las escenas más emotivas y virales de la jornada.

🎉🇦🇷 ¡La postal más tierna de los festejos!



En Pehuajó, una quinceañera hizo una pausa en su fiesta de 15, salió del salón y se sumó junto a familiares y amigos a celebrar con toda la ciudad la clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial 2026.



📹 Diario Noticias… pic.twitter.com/1M98NTRgMt — LaNoticia1.com (@lanoticia1) July 12, 2026

No todo fue alegría: también hubo incidentes

Aunque la enorme mayoría de los festejos transcurrió en paz, algunas ciudades registraron episodios que empañaron la celebración.

En Bragado, los incidentes obligaron a intervenir a la Policía y al personal municipal que participaba del operativo especial. Desconocidos rompieron un semáforo, provocaron importantes daños a un móvil de la Dirección de Tránsito y también se registraron peleas tanto en el centro como en el barrio Fonavi.

La madrugada también dejó un grave accidente de tránsito en esa ciudad. Una adolescente de 16 años sufrió heridas de extrema gravedad luego del choque entre dos motocicletas y permanecía internada en estado reservado.

En La Plata, la tradicional concentración de 7 y 50 también terminó envuelta en la polémica. Además de las explosiones provocadas por motocicletas con escapes modificados y maniobras peligrosas en medio de la multitud, se registró la quema intencional de una moto en plena vía pública, una escena que fue filmada por numerosos presentes y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Las imágenes también despertaron fuertes críticas por la presencia de dos personas que circularon a caballo entre los miles de hinchas concentrados en el centro platense, exponiendo a los animales al intenso ruido de las explosiones, bocinazos y pirotecnia. Los episodios reavivaron el debate sobre los controles durante este tipo de celebraciones masivas.

En Zárate, por su parte, imágenes difundidas durante los festejos mostraron a varias personas subiéndose a los techos de comercios sobre la calle Justa Lima, una situación que generó preocupación por el riesgo de una caída o un accidente.

En Azul, algunos vecinos también expresaron su malestar por los ruidos generados por motocicletas con escapes modificados y reclamaron que las celebraciones puedan realizarse con mayor respeto hacia quienes no participan de los festejos. En una publicación que se viralizó tras la clasificación, señalaron que es posible celebrar sin afectar a familias, adultos mayores, niños y animales, y pidieron mayores controles para evitar este tipo de excesos.

La ilusión ya apunta a Inglaterra

Si hubo algo que se repitió en prácticamente todas las ciudades bonaerenses fue que la clasificación frente a Suiza rápidamente dio paso a un nuevo objetivo.

En plazas, avenidas y caravanas comenzaron a escucharse canciones dedicadas al histórico duelo que Argentina disputará el próximo miércoles frente a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026.

Desde San Nicolás, en el extremo norte de la provincia, hasta Carmen de Patagones, sobre el límite con Río Negro. Desde las ciudades de la Costa Atlántica hasta los municipios del oeste bonaerense que limitan con La Pampa. En plazas, avenidas y esquinas de los 135 distritos volvió a repetirse una imagen que trasciende diferencias y distancias: miles de bonaerenses abrazados bajo una misma bandera, celebrando un nuevo paso de la Scaloneta rumbo al sueño del bicampeonato.

Todos los festejos en la Provincia