La tensión entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia volvió a escalar este miércoles a partir de la discusión por la seguridad. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, lanzó duras críticas contra la gestión bonaerense y aseguró que la Policía de la Ciudad actuará como “un muro contra la barbarie” del gobernador Axel Kicillof.

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La frase fue pronunciada durante un acto realizado en el estadio de Deportivo Español, donde presentó la incorporación de 650 efectivos para reforzar la seguridad en el espacio público y en la red de subtes.

“Si del otro lado de la General Paz reina el caos y el desorden, nosotros vamos a ser un muro contra la barbarie y el desgobierno del gobernador Kicillof. Vamos a defender nuestro estilo de vida: es con ley y es con orden”, sostuvo Macri.

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Desde la administración porteña remarcaron además que “los enemigos del estilo de vida de los porteños no son bienvenidos” y advirtieron que quienes ingresen a la Ciudad para delinquir “se equivocaron”.

La dura respuesta de Javier Alonso

Las declaraciones de Macri generaron una rápida reacción del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien respondió a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de críticas.

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“Jorgito: hablás de levantar un muro contra la ‘barbarie’ solo para ocultar tu incompetencia política y tu total incapacidad de gestión. Sos, en definitiva, el menos agraciado de la familia”, escribió el funcionario provincial.

Alonso fue más allá y acusó al jefe de Gobierno de estar “sepultando en el abandono y el deterioro no solo a la Ciudad de Buenos Aires, sino también las esperanzas de tu propio partido político”.

Jorgito: hablás de levantar un muro contra la "barbarie" solo para ocultar tu incompetencia política y tu total incapacidad de gestión. Sos, en definitiva, el menos agraciado de la familia.



Estás sepultando en el abandono y el deterioro no solo a la Ciudad de Buenos Aires, sino… https://t.co/PCPNJEOIGf — Javier Alonso (@JaviAlonsook) June 4, 2026

Además, defendió el aporte de los bonaerenses a la Capital Federal y sostuvo: “No descargues tu frustración con los bonaerenses: ellos son quienes te sanan a los enfermos, te cuidan a los vecinos, y atienden y producen en gran parte de la Capital”.

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Para cerrar su mensaje, el ministro recordó que “el país es uno solo”, le reclamó “dignidad” y le pidió que se disculpe con los bonaerenses.

El intercambio volvió a exponer la fuerte confrontación política entre la gestión porteña y el gobierno provincial, con la seguridad como uno de los principales ejes de disputa entre ambas administraciones.