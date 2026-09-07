La expansión de Vaca Muerta no solo está generando una creciente demanda de inversiones y producción energética. También plantea un desafío logístico: la arena es uno de los insumos fundamentales para la estimulación hidráulica de los pozos y buena parte del material que llega hasta los yacimientos debe recorrer cientos de kilómetros por tierra.

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Frente a ese escenario, Silos Areneros Buenos Aires, una empresa con 73 años de trayectoria, busca cambiar parte de esa ecuación. La compañía instalará en el Puerto de San Pedro una planta para lavar, clasificar y preparar arena extraída del río Paraná, con la intención de trasladarla posteriormente por vía fluvial y marítima.

“La idea es que San Pedro pueda ser un punto de salida de arena hacia Vaca Muerta y que podamos aprovechar el transporte por agua”, explicó Arosa a LANOTICIA1.COM.

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Jorge Arosa.

El proyecto que busca llevar arena a Vaca Muerta por barco

La propuesta consiste en aprovechar la ubicación de San Pedro sobre el río Paraná para procesar allí la arena y luego cargarla en embarcaciones de mayor porte.

La intención es que los barcos puedan transportar el material hacia Bahía Blanca o San Antonio Este, desde donde continuaría su recorrido hacia la zona de Vaca Muerta. Para que el esquema sea competitivo, la escala será fundamental.

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“Estamos pensando en barcos de unas 30.000 toneladas, que puedan hacer un viaje por semana”, detalló Arosa.

La empresa analiza además complementar la operación con el Puerto de Ibicuy, en Entre Ríos. El objetivo es que ambos puertos puedan alternar los embarques y sostener una frecuencia regular.

“San Pedro podría cargar un barco una semana y la siguiente hacerlo Ibicuy. Así podríamos tener una frecuencia de un barco por semana”, explicó.

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El proyecto también busca integrar a otras empresas areneras para alcanzar el volumen necesario. Para Arosa, la escala es determinante para que la alternativa pueda funcionar.

“Solos no se puede. Tenemos que integrar a las otras areneras y generar una escala que nos permita hacer esto de manera eficiente”, sostuvo.

La planta será instalada en el predio del Puerto de San Pedro. Foto: LANOTICIA1.COM

La iniciativa aparece además en un contexto de fuerte crecimiento de la demanda de arena en Vaca Muerta. Según explicó el empresario, YPF es actualmente uno de los principales demandantes y la compañía busca avanzar hacia un acuerdo integral que permita darle previsibilidad a la operación.

“YPF es hoy el que más arena demanda y nosotros queremos poder trabajar con ellos de una manera integral”, señaló.

La arena utilizada en la explotación no convencional puede provenir de distintas zonas. Arosa mencionó tres grandes fuentes: arena de cantera de Entre Ríos, arena del río Paraná y materiales obtenidos en zonas más cercanas a Vaca Muerta.

“Hay tres tipos de arena que se están utilizando. Está la arena de cantera de Entre Ríos, la arena del Paraná y después está la arena que se consigue más cerca de Vaca Muerta”, explicó.

Según su análisis, las arenas del Paraná y de Entre Ríos presentan características especialmente apropiadas para la actividad, aunque la distancia obliga a resolver de manera eficiente el transporte.

“Las arenas del río y las de Entre Ríos son mejores para fractura. La arena que está más cerca es más barata por una cuestión logística, pero puede tener alguna limitación en la productividad de los pozos”, afirmó.

Por eso, el proyecto de San Pedro apunta a combinar disponibilidad de arena, capacidad de procesamiento y transporte por agua.

Jorge Arosa.

Una alternativa para sacar camiones de las rutas

El otro gran eje de la iniciativa está directamente relacionado con el impacto del transporte terrestre.

El crecimiento de la actividad en Vaca Muerta multiplicó la cantidad de camiones que trasladan arena hacia los yacimientos. Para Arosa, ese esquema genera una presión cada vez mayor sobre las rutas.

“La idea es sacar camiones de las rutas y llevar la arena por barco”, resumió.

La diferencia de escala es uno de los puntos centrales. Una embarcación puede transportar decenas de miles de toneladas en un solo viaje, mientras que para trasladar ese mismo volumen por tierra se necesita una gran cantidad de camiones recorriendo largas distancias.

“Los caminos no dan más. La cantidad de camiones que está circulando es enorme y necesitamos buscar otra alternativa”, planteó el empresario.

Uno de los lugares donde estará ubicada la planta. Foto: LANOTICIA1.COM

El transporte fluvial y marítimo permitiría así mover grandes volúmenes de arena con menos viajes terrestres, reduciendo la presión sobre las rutas y modificando una parte de la actual cadena logística.

Para San Pedro, además, la llegada de la planta puede significar una nueva oportunidad para su infraestructura portuaria. El puerto ya cuenta con movimiento de arena y con instalaciones para operaciones de cabotaje y de mayor escala, mientras que su ubicación sobre el Paraná lo convierte en un punto natural de conexión entre la producción arenera y otros destinos portuarios.

“San Pedro tiene una ubicación estratégica y un puerto que puede trabajar con este tipo de cargas. Lo que tenemos que hacer es aprovecharlo”, sostuvo Arosa.

La empresa prevé instalar la maquinaria durante 2026, realizar las pruebas correspondientes y comenzar a operar entre enero y febrero de 2027. El proyecto también comenzó a generar movimiento laboral en la ciudad: ya hay trabajadores de San Pedro contratados y se están recibiendo currículums para cubrir distintos perfiles vinculados con la futura planta.

“Ya tenemos gente de San Pedro trabajando con nosotros y estamos buscando más personas, principalmente para tareas relacionadas con maquinaria vial”, explicó.

El puerto de San Pedro.

La apuesta, en definitiva, excede la instalación de una planta. Se trata de aprovechar una vía natural de transporte para modificar la forma en que un insumo estratégico llega hasta uno de los principales polos productivos del país.

“Queremos que San Pedro sea un hub para la arena que va a Vaca Muerta”, concluyó Arosa.

El desafío será transformar esa idea en una operación de escala: integrar a los productores, sostener embarques regulares y conectar el río Paraná con Vaca Muerta mediante una logística que permita transportar más arena por agua y reducir la cantidad de camiones que hoy deben recorrer las rutas.