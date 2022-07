Por Ramiro Pablo Gómez - Twitter

Mientras lo de Boca le dicen a los River “descendidos”, estos le responden “te moriste en Madrid” y ambos se ríen de la mala suerte del otro por ser eliminados injustamente de la Libertadores en las ediciones de 2021 y 2022, la mano negra los toca por igual, se burla de los dos grandes argentinos y la alegría sigue siendo brasilera

VARsil

Libertadores 2021: Boca – Atlético Mineiro (Octavos de final)

En la edición pasada Boca tenía que enfrentar al cuco de la Libertadores, el Atlético Mineiro, lleno de figuras y clasificado primero en la tabla general. El equipo de Miguel Ángel Russo planteó una serie incómoda para los brasileros, con un juego trabado, sin espacios y con pocas emociones.

Los primeros 90 minutos se jugaron en la Bombonera y en un partido chato sucedió la primera injusticia:

El “Pulpo” González mete el 1 a 0 para Boca, pero el VAR llama al árbitro, por una presunta falta previa, un leve empujón de Norberto Briasco a un rival.

La charla entre el arbitro y el VAR es llamativa. Los encargados de la "tecnologia" parecen buscar algo que pueda anular el gol. Primero van con el "Pulpo" Gonzalez, después buscan un offside de cualquiera, y por último dicen que Briasco cometió falta. VAR que busca, encuentra.

El “error” fue ratificado cuando la CONMEBOL suspendió al árbitro principal del partido Andrés Noguera, y al encargado del VAR, Derlis López por haber sancionado incorrectamente. Más allá de esta pena, el gol no fue convalidado y el partido terminó 0 a 0.

La revancha se jugó en Brasil. El partido iba 0 a 0 y tenía la misma tónica del anterior; trabado, aburrido, planchado. A los 20 minutos del segundo tiempo Marcelo Weingandt, pone el 1 a 0 pero es anulado por un finísimo offside del propio "Pulpo" González.

El partido terminó en escándalo, con los jugadores de Boca, cuerpo técnico y dirigentes repartiendo piñas, patadas y revoleando matafuegos a los rivales brasileros.

El vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, expresaba: "Estamos tristes, dolidos. Esa es la verdad. Boca ganó los dos partidos y quedó afuera, algo nunca visto. Todos estamos de acuerdo en que Boca fue merecedor de los dos partidos. Cuando vos metes los goles y no te los quieren cobrar, no podés hacer nada. Es tan simple como eso".

El máximo ídolo boquense sigue sosteniendo que a Boca lo eliminaron.

SinVARguenzas

Libertadores 2022: River– Vélez (Octavos de final)

Este caso es más reciente e involucra al otro grande de argentina, River Plate. Algunos dicen que el equipo millonario es frecuentemente favorecido por el VAR y por eso, ahora lo mandan a “llorar al campito”. Esa afirmación no es tan cierta. River zafó de un penal + roja de Pinola a Independiente en otra Libertadores pero también fue perjudicado en una semifinal con Lanús con un penal no sancionado y otra contra Palmeiras, con un VAR que busco hasta las migas y las encontró.

En el encuentro de este miércoles lo que pasó fue alevoso. River necesitaba un gol para empatar la serie con Vélez y lo consiguió. Todos festejando, los de Vélez masticando bronca y el árbitro chileno Tobar rumbo a la mitad de cancha para seguir el partido hasta que sorprendentemente el VAR lo llama.

Nadie entendía realmente que pasaba o cuál era el motivo del llamado. El árbitro llega al monitor del VAR y ahí se empieza a comprender que están buscando una supuesta mano del delantero de River, Matías Suarez, quien jura que le pegó con la cabeza.

El audio que trascendió de la charla entre Tobar y el VAR es increíble:

VAR: "Ojo la mano"

VAR: "Roberto (Tobar) no reanudes, estamos chequeando una posible mano del delantero".

El árbitro TOBAR va a revisar al monitor:

El VAR insiste: "Haz un looping lento... ahí pega en la mano"

Tobar: "Dale, dejala correr… Dame otro ángulo… Esta, a ver... de nuevo. Otro ángulo. De nuevo",

VAR insiste: "Esta creo que es la mejor imagen. Hubo un cambio de dirección. Cabecea, y el balón cambia..."

Tobar: "No me parece. A verla de nuevo... No me parece. Para mí es gol, para mí es gol".

Después de ver 43 veces la imagen, llamar al línea para que opine, decir que no ve mano y recibir las insistencias del VAR sobre algo que no se ve, el árbitro chileno anula el gol y sentencia la noche para River Plate.

Mano Negra

Entre VARsil y sinVARguenzas hay varias coincidencias: Son los dos grandes de argentina, lo que más chances tienen de pelearle la Copa Libertadores a los brasileros que paradójicamente nunca salen perjudicados, fueron eliminados por fallos evidentemente injustos y los arbitros de campo decian que "era gol" pero terminaron acatando las ¿órdenes? de los encargados del VAR.

La culpa no es de la tecnología dado que no es ni buena ni mala, es una herramienta. Por ejemplo, un celular puede servir para comunicarse entre distancias impensadas o para hacer una llamada extorsiva pero eso no depende de la tecnología sino del uso humano que se le dé.

El problema no es del VAR sino de quienes lo manejan a su conveniencia. Y en eso, River y Boca deben unir los reclamos porque las chicanas entre los primos no los salvan de irse de la próxima Copa Libertadores.

Los equipos denominados chicos diran que a River y Boca los ayudan en el torneo local y puede ser cierto. Eso pasó siempre con o sin VAR pero acá hablamos de la Copa Libertadores que tiene a la CONMEBOL como organizador. En el torneo continental los más grandes de argentina fueron despojados y los brasileros bailan tranquilos.