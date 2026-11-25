Delegación de Angola llegó a la Provincia para conocer el programa alimentario escolar y llevar la experiencia a su país
El gobierno de Namibe busca conocer el funcionamiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE) bonaerense. El programa garantiza desayuno, almuerzo y merienda a más de 2,5 millones de estudiantes en los 135 municipios. La agenda incluye visitas a escuelas de tres distritos.
El Servicio Alimentario Escolar (SAE) de la provincia de Buenos Aires despertó el interés de Angola. Una delegación gubernamental de Namibe llegó al país para conocer cómo funciona el programa y tomar como referencia la experiencia bonaerense para fortalecer las políticas de alimentación escolar en su territorio.
El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, recibió este martes a la comitiva en La Plata, en el marco del proyecto de cooperación internacional “Cultivando el Futuro”.
La delegación estuvo encabezada por el vicegobernador de Namibe, Abel do Rosário Kapitango, y contó con funcionarios de esa provincia africana y representantes de la Fundação Fé e Cooperação de Portugal, entidad que impulsa la iniciativa.
Un programa que llega a los 135 municipios
El SAE garantiza desayuno, almuerzo y merienda a más de 2,5 millones de chicos y chicas en más de 11.000 establecimientos educativos bonaerenses. Durante el encuentro se intercambiaron experiencias sobre su funcionamiento, los criterios nutricionales, la capacitación de los equipos y la articulación con los municipios.
“Es un orgullo que una política pública troncal que llevamos adelante junto al gobernador Axel Kicillof, y que hoy garantiza el derecho a la alimentación a más de 2,5 millones de estudiantes bonaerenses, sea una experiencia de referencia a nivel internacional”, expresó Larroque.
Según informó el Ministerio, la inversión provincial destinada al programa alcanza los $71.712 millones mensuales. Además, se equiparon más de 8.000 escuelas, con una inversión acumulada superior a los $11.000 millones, y se capacitó a más de 34.700 personas.
Visitas a escuelas y cooperación internacional
La agenda de trabajo se extenderá hasta el 29 de noviembre. Durante esos días, la delegación visitará establecimientos educativos de Mercedes, Berazategui y La Plata para conocer la implementación del SAE y otras experiencias relacionadas con la producción de alimentos y las huertas escolares y comunitarias.
El proyecto contempla capacitaciones virtuales a cargo de profesionales bonaerenses y, en una etapa posterior, una misión técnica de la Provincia a Namibe para continuar con el intercambio de conocimientos.
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