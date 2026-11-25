El Servicio Alimentario Escolar (SAE) de la provincia de Buenos Aires despertó el interés de Angola. Una delegación gubernamental de Namibe llegó al país para conocer cómo funciona el programa y tomar como referencia la experiencia bonaerense para fortalecer las políticas de alimentación escolar en su territorio.

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El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, recibió este martes a la comitiva en La Plata, en el marco del proyecto de cooperación internacional “Cultivando el Futuro”.

La delegación estuvo encabezada por el vicegobernador de Namibe, Abel do Rosário Kapitango, y contó con funcionarios de esa provincia africana y representantes de la Fundação Fé e Cooperação de Portugal, entidad que impulsa la iniciativa.

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Un programa que llega a los 135 municipios

El SAE garantiza desayuno, almuerzo y merienda a más de 2,5 millones de chicos y chicas en más de 11.000 establecimientos educativos bonaerenses. Durante el encuentro se intercambiaron experiencias sobre su funcionamiento, los criterios nutricionales, la capacitación de los equipos y la articulación con los municipios.

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“Es un orgullo que una política pública troncal que llevamos adelante junto al gobernador Axel Kicillof, y que hoy garantiza el derecho a la alimentación a más de 2,5 millones de estudiantes bonaerenses, sea una experiencia de referencia a nivel internacional”, expresó Larroque.

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Según informó el Ministerio, la inversión provincial destinada al programa alcanza los $71.712 millones mensuales. Además, se equiparon más de 8.000 escuelas, con una inversión acumulada superior a los $11.000 millones, y se capacitó a más de 34.700 personas.

Visitas a escuelas y cooperación internacional

La agenda de trabajo se extenderá hasta el 29 de noviembre. Durante esos días, la delegación visitará establecimientos educativos de Mercedes, Berazategui y La Plata para conocer la implementación del SAE y otras experiencias relacionadas con la producción de alimentos y las huertas escolares y comunitarias.

El proyecto contempla capacitaciones virtuales a cargo de profesionales bonaerenses y, en una etapa posterior, una misión técnica de la Provincia a Namibe para continuar con el intercambio de conocimientos.