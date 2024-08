En las últimas horas de este jueves, Infobae publicó los chats entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández en el que ella le reclamaba por haber sido “golpeada físicamente” adjuntando fotos.

El medio informó que tuvo acceso exclusivo al material que figura en el expediente y según se desprende de las capturas, los hechos ocurrieron en agosto de 2021.

En las imágenes que la propia Yañez envía a Alberto se la puede ver con moretones en el brazo y la cara. “Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas. Es insólito”, le reclama.

Foto publicada en Infobae.

“No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”, agrega.

En las capturas también aparece la respuesta del expresidente: “Pero deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení”.

Yañez insiste: “Me volvés a golpear. Estás loco”. Y Fernández replica: “Me siento mal”. A lo que ella replica: “Venís golpeándome hace 3 días seguidos”.

Foto publicada en Infobae.

“Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal”, le reclama y agrega: “Y cuando me samarreaste de los brazos me dejaste moretones. Esto es cuando me samarreaste”, le dice y luego le envía una foto del ojo totalmente morado y le dice, irónicamente: “Esto es cuando me pegaste sin querer”.

Fabiola Yañez concretó la denuncia contra Alberto Fernández este martes 6 de agosto. Lo hizo durante una comunicación por videoconferencia con el juez federal Julián Ercolini, quien imputó al ex presidente por lesiones leves.

En el noticiero de A24 detallaron que Alberto Fernández volvió a negar rotundamente los hechos y comunicó que en las próximas horas brindará declaraciones a un medio internacional, sin brindar mayores precisiones.