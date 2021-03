Un hombre de Berisso denunció que le asignaron un turno a su padre, que murió hace 11 años. Miguel Ángel Drosd hace pocos días se topó en las redes sociales con una situación problemática e inesperada. Le habían enviado un mensaje con la captura de pantalla de un turno asignado a su padre, que murió hace más de una década, en un centro de vacunación contra el coronavirus.

"El correo con la información del turno le llegó a una persona que no tenía nada que ver. Por eso estaba buscando al destinatario, precisamente porque no había ingresado los datos de mi padre. Actuó de buena fe porque quería encontrar a quien tuviera asignado el turno. Me reenvió el correo que le llegó y efectivamente vi que era el DNI de mi papá”, explicó Drosd al canal TN.

El plan de vacunación contra el coronavirus en el país es público, gratuito y optativo. Y solo se le asigna fecha y lugar para aplicarse las dosis a quienes se hayan inscripto. Por eso Drosd desconfía de que se trate de una confusión, pese a tener el mismo nombre que su padre, dado que nunca se registró. Por ese motivo, ahora le pide explicaciones a la Provincia.

Para intentar comprender lo sucedido, Drosd se acercó al Centro de Enseñanza y Atención de la Salud (CEAS) de Berisso el domingo 21 a las 10 de la mañana, lugar y hora en que tenía asignado el turno su padre fallecido. "La persona que iba a aplicar la dosis fue a charlar el tema con un superior y me dijo que iban a dar de baja el turno", indicó el hombre.

Drosd destacó que en grupos de Facebook de vecinos de la zona vio otras publicaciones similares de gente que recibió turnos equivocados. "Algo está funcionando mal, con o sin intención. Además para anotarte tenés que ingresar un número de trámite, que está en los documentos nuevos, que no existían hace 11 años", remarcó. Desde el Ministerio de Salud bonaerense indicaron que investigarán el caso.