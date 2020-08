Tras el hallazgo de restos óseos en la zona donde buscan a Facundo Astudillo Castro, el gobernador bonaerense Axel Kicillof aseguró: "No vamos a encubrir a nadie". La referencia del mandatario provincial es por las acusaciones que hizo la familia del joven, que vinculó al ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni y a la Policía a su cargo con la desaparición.

En declaraciones a CNN radio, Kicillof indicó que "desde un primer momento" está preocupado por la desaparición del joven, que acompañan a su familia y que colaboran con la investigación. "Lo que hay que hacer es eso, que nadie entorpezca la búsqueda de la verdad y obviamente nosotros no vamos a encubrir a nadie y vamos a colaborar con la investigación", aseveró.

Por último, el mandatario provincial recordó que la familia del joven desaparecido pidió que se apartara de la investigación a la Justicia bonaerense y que investigara el fuero federal, con la Policía Federal. Dijo que no tiene acceso al expediente y que desconoce los detalles: "No quiero opinar sobre el expediente porque no lo conozco y no soy abogado defensor", indicó.