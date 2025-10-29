Un total de cinco personas fueron detenidas durante una serie de allanamientos realizados en los partidos de Vicente López, Tigre y Pilar, acusadas de distribuir material de abuso sexual infantil (MASI). Las víctimas identificadas en el contenido eran menores de 13 años.

Los operativos formaron parte de la denominada “Operación Fuera de Línea III” y estuvieron a cargo de detectives de la División de Investigaciones en Cibercrimen contra Niños, Niñas y Adolescentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La causa es investigada por el fiscal Gonzalo Acosta, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Imágenes de Abuso Sexual Infantil y Grooming del Departamento Judicial de San Isidro.

En total se realizaron nueve allanamientos, donde además de las detenciones se secuestraron teléfonos celulares, tablets y computadoras, según precisaron fuentes judiciales. Los cinco sospechosos fueron indagados este martes por el fiscal Acosta, pero se negaron a declarar.

“Esta es la tercera operación de este tipo que se realiza en el Departamento Judicial de San Isidro. Todas las investigaciones tuvieron excelentes resultados y refuerzan una vez más el compromiso asumido en la lucha contra la pedofilia en redes sociales”, indicaron desde el ámbito judicial.

