Cuatro personas fueron detenidas durante una serie de allanamientos realizados en La Plata y Pinamar en el marco de una investigación por promoción o facilitación de la prostitución y explotación económica de la prostitución, desarrollada por la SubDDI Villa Gesell.

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El caso comenzó a raíz de la denuncia presentada por la madre de una joven de 20 años. La mujer denunció el 29 de julio que su hija habría sido captada -mediante engaños y falsas promesas de ganancias económicas- con el objetivo de obligarla a ofrecer servicios sexuales.

La organización investigada publicaba avisos en una plataforma para adultos utilizando un nombre falso para contactar a potenciales víctimas. De acuerdo con la acusación, la joven habría sido trasladada desde Pinamar hasta La Plata, donde permaneció bajo amenazas, mientras los sospechosos retenían su documento, su teléfono y el dinero que obtenía.

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A partir de la denuncia, efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Villa Gesell comenzaron a trabajar junto con personal de la DDI La Plata para reconstruir lo sucedido e identificar a las personas involucradas.

El miércoles 5 de agosto, la joven se presentó voluntariamente en la sede de la DDI La Plata y declaró mediante videollamada ante el fiscal interviniente. Durante su testimonio habría identificado a dos mujeres como las presuntas responsables de la organización. Con esta información y las pruebas reunidas, la Justicia autorizó procedimientos simultáneos en un departamento de Pinamar y otro inmueble ubicado sobre la calle 63 de La Plata.

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Como resultado de los operativos fueron detenidas cuatro personas, dos mujeres de 21 y 40 años y otras dos personas de 25 años. Todas quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.

Durante los allanamientos, la Policía incautó cinco teléfonos celulares, una computadora portátil, una tablet, documentación y distintos elementos que serán sometidos a peritajes. También fueron encontrados el documento de identidad de la denunciante, más de 3,3 millones de pesos en efectivo y 1.100 dólares.

En el domicilio de La Plata se encontraba además una niña de 9 años, hija de una de las personas detenidas. La menor fue resguardada y quedó bajo intervención del Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos para recibir asistencia.

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El expediente tramita ante la UFI N.º 8 de General Madariaga, que continuará reuniendo pruebas para determinar la responsabilidad de cada acusado.