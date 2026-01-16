Mientras Bastian, el nene de 8 años herido en un choque en los médanos de Pinamar, continúa en estado delicado, la inconsciencia al volante de vehículos en la playa continuó este viernes.

A la tarde, dos turistas de 27 y 31 años, que circulaban en un cuatriciclo en la zona de médanos del norte del partido de Villa Gesell sufrieron graves heridas tras perder el control y volcar.

Las dos mujeres fueron socorridas por personal de seguridad en playa y trasladadas al Hospital por una ambulancia que llegó rápidamente al lugar. Como consecuencia del accidente, una de las pacientes presenta traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y traumatismo de columna. Al momento de la atención inicial, la paciente no presentaba sensibilidad en los miembros inferiores. La otra mujer sufrió lesiones de menor gravedad, con politraumatismos, informó El Fundador. Ambas fueron derivadas a Mar de Ajó

Más tarde, se conocieron otros dos accidentes en la “Frontera” de Pinamar. En el primero de ellos, un hombre resultó herido luego de que el cuatriciclo en el que viajaba se tumbara, sin la intervención de otro vehículo, mientras hacía “piruetas” en la arena.

Inmediatamente después, un vehículo similar con cuatro personas a bordo terminó volcando, presumiblemente por una mala maniobra, y terminaron con politraumatismos leves.

El intendente de Gesell quiere penas más duras

El intendente Gustavo Barrera anunció que presentará un proyecto para modificar la Ley de Tránsito, con el objetivo de endurecer las penas contra quienes provoquen accidentes viales y contra conductas de conducción irresponsable.

Voy a enviar a Diputados una propuesta de modificación de la Ley de Tránsito.



Las playas, los médanos y las calles deben volver a ser espacios seguros.



👉 https://t.co/k0PH4FgAEj#SeguridadVial #EsPrioridad #LeyesFirmes pic.twitter.com/ZZCkvIIx83 — Gustavo Barrera (@BarreraGusOk) January 16, 2026

El proyecto será impulsado en la Cámara de Diputados de la Nación y, apunta especialmente a sancionar con mayor severidad a quienes conduzcan con hábitos temerarios, particularmente en zonas de dunas y playas, espacios de uso recreativo donde circulan familias, niños y turistas.

Barrera, remarcó la necesidad de actualizar la legislación vigente para dar respuesta a situaciones reiteradas de imprudencia, conducción peligrosa y violaciones a las normas básicas de seguridad vial, que en muchos casos derivan en accidentes graves o fatales.

El jefe comunal sostuvo que la iniciativa busca proteger la vida, fortalecer las herramientas legales del Estado y generar un efecto disuasorio real, frente a prácticas irresponsables que no pueden seguir siendo toleradas.

En ese sentido, destacó la necesidad de avanzar en una propuesta que contemple la realidad de los distritos turísticos y permita contar con penas más duras y efectivas para quienes incumplen la ley, reafirmando el compromiso de continuar impulsando políticas públicas orientadas a la seguridad vial, el cuidado del ambiente y la convivencia responsable.