Una joven murió y otras tres resultaron heridas en un trágico accidente ocurrido este domingo en la autopista Panamericana, a la altura del partido bonaerense de Vicente López. El hecho fue protagonizado por un Peugeot 207 que circulaba por el kilómetro 15, cerca de la calle Pelliza. Por causas que aún se intentan determinar, el conductor perdió el control del vehículo que iba por el carril rápido y chocó contra el guardarrail cerca de las 8 de la mañana.

El trágico accidente fue captado por un sistema de video instalado por un conductor de la empresa Cabify que circulaba por el mismo lugar. En las imágenes se ve como el Peugeot 207 color gris plata venía circulando por el carril rápido de la autopista y de pronto se cruza a toda velocidad hacia la derecha y se estrella contra el guardarrail, pasando a pocos metros del auto de alquiler. Tras la colisión, el vehículo realizó un especie de trompo y salió despedido de la autopista hacia la colectora.

Según se informó, una persona que viajaba en el auto falleció. Una de las víctimas es una mujer que se hallaba en el asiento del acompañante y murió en el acto a raíz de las heridas sufridas. En tanto, un pasajero que se encontraba en el asiento de atrás del automóvil se encuentra gravemente herido. El conductor del auto y el cuarto pasajero también fueron hospitalizados en grave estado. La investigación quedó a cargo de la UFI de Vicente López y fue caratulada como homicidio culposo.

El fatal siniestro volvió a dejar en evidencia el descontrol y la nula vigilancia en el principal acceso de la Zona Norte del Conurbano bonaerense. Los automovilistas le reclaman al Estado por ela falta de control sobre los vehículos que ingresan a la traza y por la inexistencia de una patrulla motorizada exclusiva para la autopista. Muchos recuerdan cuando la recorría Gendarmería en moto hasta el año 2015: su sola presencia generaba respeto en los conductores.

Lo cierto es que actualmente, son los propios usuarios quienes advierten por el peligro de circular por esa arteria. "Uso esa colectora habitualmente. La velocidad máxima 80 km/h y te pasan como poste parado", comentó a este portal Pablo Elías. "Antes utilizaba la colectora para ir a trabajar. Ahora voy todo por adentro. Prefiero tardar más pero llegar con vida", señaló un conductor llamado Osvaldo. "No hay un sólo control y todos los coches hacen lo que quieren", agregó Luis P.

Resulta inaceptable que en una vía donde la cantidad de siniestros es significativa no exista fiscalización permanente y móvil. Implementarla serviría para prevenir. Los radares no cumplen esa función, ya que denuncian las faltas una vez que se cometieron. La pregunta del millón es: ¿Quién tiene jurisdicción sobre la Panamericana? A la luz de los hechos, parece que la respuesta es que nadie. El Municipio no tiene responsabilidad y Nación y Provincia se pasan la pelota.

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV argumentan que el problema radica en que, como nuestro sistema es federal, es necesario que la Provincia actúe a partir de un convenio con la autoridad nacional. Las autoridades provinciales, por su parte, dicen que no les corresponde el control ya que la Panamericana es una ruta nacional. Los Municipios, en tanto, aseguran tener a su cargo sólo las colectoras pero nada de lo que ocurra en la traza principal.

En diálogo con LaNoticia1.com, el Subsecretario de Transporte bonaerense, Alejo Supply, destacó que pese a que no sea jurisdicción propia, durante los fines de semana existen diversos operativos en Panamericana encabezados por la Provincia de Buenos Aires y la Policía Bonaerense. "Hay que tener muy claro con respecto al tema de la velocidad, que hay que hacer un equilibrio sobre los recursos porque uno no puede estar en todos lados", explicó ante nuestros micrófonos.

"Esto es como querer controlar los 18 mil colectivos que tiene el AMBA con un policía a bordo de cada unidad, eso es imposible", graficó. Frente a este problema, Supply aseguró que "hay dos caminos": "Por un lado el control y la sanción más dura posible dentro de las normativas vigentes. Y por otro, la educación vial". En ese marco, se quejó: "Cuando llegamos a la gestión en 2019 no había ni un solo móvil que haga controles viales en la Provincia de Buenos Aires".

Por otra parte, explicó: "El precursor de la educación vial en la Provincia fue Osvaldo Mercuri, quien durante la década del 90 fue presidente de la Cámara de Diputados. Él fue el primero que comenzó con grandes campañas y gracias a su labor, en la actualidad es muy raro ver a alguien que no tenga el cinturón de seguridad colocado. Los cambios culturales son lentos pero se tienen que dar, porque las muertes en hechos viales también son una pandemia".

"Todos saben que correr en la Panamericana trae consecuencias. ¿Cuántas veces puede uno correr sin tener un accidente? Y muchas veces esas cuestiones se mezclan con el alcohol, en horarios entre las 6 y 7 de la mañana donde se registran gran parte de las picadas. Lo que es muy difícil es determinar el momento y el lugar donde se va a realizar una picada, sobre todo en una Provincia tan grande. Pero estamos trabajando para prevenirlas", concluyó el funcionario.

Por su parte, Viviam Perrone indicó que "pese a las promesas del Gobierno nacional y provincial para trabajar en el tema y a las restricciones que hubo en el último año por la cuarentena de coronavirus, las picadas en la Autopista Panamericana no se detienen". "Se sigue corriendo como si nada", lamentó en LaNoticia1.com la fundadora de la Asociación Civil Madres del Dolor y mamá de Kevin Sedano, quien murió atropellado en 2002 por Eduardo Sukiassian en Vicente López.

La activista, que impulsa varios proyectos de ley para combatir las muertes viales en Argentina, desde hace tiempo viene alertado por el descontrol en Panamericana. "Desde Madres del Dolor apoyamos el proyecto de ley Ley Kevin que elaboró Maria Lujan Rey y el proyecto Ley Tahiel que impulsó el Sergio Massa", señaló Perrone. Y concluyó: "Necesitamos una legislación eficiente para evitar muertes. No importa el nombre de la ley ni quien lo saque. Pero la necesitamos ya".