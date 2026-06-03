Desde provincia indicaron que los datos contradicen el relato del Gobierno nacional respecto de una supuesta recuperación, al conocerse la información de la recaudación de mayo que evidencian un deterioro de la actividad económica.

Ads

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que durante mayo volvieron a registrar caídas interanuales los principales tributos vinculados al consumo, la producción, el empleo y las transacciones económicas. Entre ellos, Ingresos Brutos retrocedió 8,4%; el Impuesto de Sellos cayó 11%; el IVA disminuyó 7,4%; mientras que el denominado Impuesto al Cheque registró una baja de 2,9%. También se redujeron los recursos asociados al empleo formal, con caídas en las Contribuciones y Aportes a la Seguridad Social.

Puede interesarte

“Más allá del relato que intenta instalar el Gobierno nacional, los datos muestran otra realidad. La recaudación de los impuestos vinculados a la actividad económica continúa cayendo y eso es consecuencia directa del deterioro que atraviesa la economía real”, afirmó Girard.

Ads

El titular de ARBA remarcó que mayo representó el décimo mes consecutivo de caída de la recaudación del IVA y advirtió que la tendencia no sólo persiste sino que además se profundiza.

𝗟𝗔 𝗖𝗥𝗜𝗦𝗜𝗦 𝗔𝗩𝗔𝗡𝗭𝗔



A pesar del relato que busca instalar el gobierno nacional, en mayo volvió a caer la recaudación de: Ingresos Brutos (-8,4% i.A.), Sellos (-11% i.A.), IVA (-7,4%), impuesto al cheque (-2,9%); y Contribuciones y Aportes a la Seguridad Social (-3,8%… pic.twitter.com/nU69NHqHOI — Cristian Girard (@cristiangirard) June 2, 2026

“Estamos frente al peor inicio de año en materia recaudatoria desde 2017. La caída del IVA, del Impuesto al Cheque y de los recursos de la seguridad social refleja una crisis que tiene su epicentro en el mercado interno”, señaló.

Ads

En ese sentido, consideró que los indicadores tributarios están mostrando las consecuencias de un proceso que combina retracción de la actividad, pérdida de puestos de trabajo registrados, crecimiento de la precarización laboral, aumento de la desocupación y deterioro del poder adquisitivo de los salarios.

Asimismo, Girard expresó su preocupación por la evolución del componente aduanero del IVA, que registró una caída del 18%.

“Este dato confirma el escenario recesivo que atraviesa el mercado interno, pero además enciende señales de alarma porque podría estar reflejando un aumento de la evasión vinculada a las importaciones. Es una situación que requiere atención y control por parte del Estado”, sostuvo.

Ads

Finalmente, el director de ARBA aseguró que la evolución de la recaudación constituye uno de los indicadores más precisos para evaluar el desempeño de la economía y reiteró que los números actuales muestran un escenario de creciente debilidad de la actividad productiva y comercial.