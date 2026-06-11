Desde Castelli, Echarren cargó contra Adorni por su declaración jurada: "Confesó que es un evasor y corrupto"
El intendente local cuestionó al jefe de Gabinete luego de que admitiera haber tenido ahorros no declarados y atribuyera parte de su patrimonio a inversiones en Bitcoin.
El intendente de Castelli, Francisco Echarren, apuntó con dureza contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la presentación de sus declaraciones juradas rectificativas y las explicaciones que brindó sobre el origen de parte de su patrimonio.
A través de su cuenta de X, Echarren ironizó sobre los argumentos del funcionario nacional y escribió: “ADORNI: ‘ESTA ES UNA BILLETERA DE BITCOIN JUSTO EN LA QUE PIERDO’”. Luego agregó: “Estuvo más de un mes haciendo dibujos en la declaración jurada para terminar confesando que es un evasor y corrupto, la Justicia lo tendría que sacar esposado de LN+”.
Las críticas surgieron después de que Adorni presentara ante la Oficina Anticorrupción y ARCA declaraciones juradas rectificativas correspondientes a los últimos años. En una entrevista televisiva, el funcionario sostuvo que junto a su esposa mantuvieron durante años ahorros no declarados y explicó que una parte importante de su patrimonio proviene de inversiones realizadas en Bitcoin entre 2013 y 2018. Según la documentación presentada, incorporó alrededor de 513 mil dólares vinculados a esas operaciones.
Durante la entrevista, Adorni reconoció que esos fondos no habían sido declarados previamente y aseguró que regularizará la situación tributaria correspondiente. También afirmó que las inconsistencias detectadas en sus presentaciones patrimoniales fueron producto de errores y omisiones arrastrados desde antes de su ingreso a la función pública.
La situación generó una fuerte repercusión política. Mientras dirigentes opositores cuestionan las explicaciones del jefe de Gabinete y reclaman una investigación judicial, desde el oficialismo salieron a respaldarlo y sostienen que el funcionario ya aportó la documentación necesaria para justificar el origen de los fondos.
Las declaraciones de Echarren se suman a una larga lista de cuestionamientos de referentes opositores en medio de la polémica por el patrimonio de Adorni, un tema que continúa ocupando el centro de la agenda política nacional.
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