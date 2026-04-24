La Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) reavivó el reclamo por el mal estado de los caminos rurales, tras una visita que realizó su presidente, Lucas Magnano, a cooperativas del sur de la provincia de Buenos Aires.

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En su recorrida, junto a la Consejera Patricia Luke y el equipo técnico de la entidad a las cooperativas ubicadas en el sur de la provincia de Buenos Aires todos los productores plantearon una problemática en común: la falta de obras para la mejora de los caminos rurales y las altas tasas viales.

“Esto perjudica al productor y no es un capricho de los productores el reclamo, es una realidad. Muy pocas veces se tiene consideración de parte de quienes tienen que realizar las obras y no las hacen, los caminos siempre quedan lejos de los primeros puestos de prioridad. Los caminos tienen que estar a la altura de las tasas que se cobran”, señaló Magnano.

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Posteriormente, en cada visita a las distintas cooperativas, desde Coninagro insistieron en que el principal reclamo se le sumaron las tasas viales que pagan los productores van en aumento.

Luke aseveró que entre los productores de la zona la preocupación por el mal estado de los caminos es cada vez mayor ante un año que anticipa grandes lluvias. “Hay muchos caminos complicados y ante un año que se anticipa con lluvias, podría generar aún más problemas. Pasada la inundación que sufrió la Ciudad de Bahía Blanca el año pasado y todavía hay puentes que se hicieron de forma provisioriamente y hoy en día seguimos con la misma situación”, indicó.

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En paralelo al reclamo de las entidades agropecuarias, desde este mes el Gobierno provincial avanza con el Plan Director de Caminos Rurales, que tiene por objetivo ordenar una red vial extensa con criterios técnicos y planificación sostenida.

El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, planteó la necesidad de avanzar hacia un esquema integral en articulación con los municipios del interior donde se concentran la mayoría de las denuncias por caminos anegados. El funcionario de Axel Kicillof detalló que la iniciativa oficial contempla diagnósticos georreferenciados junto con la definición de prioridades locales, con el fin de dar previsibilidad a las obras.