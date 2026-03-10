El presidente de la Nación, Javier Milei, aseguró desde Nueva York que “se terminó la Argentina corrupta” y lanzó duras críticas contra empresarios a los que acusó de haber actuado “en connivencia con políticos ladrones”.

El mandatario habló este martes durante la apertura de la Argentina Week 2026, un encuentro que reúne a inversores y empresarios en Estados Unidos y donde el Gobierno busca promover oportunidades de inversión para el país.

En su discurso, Milei apuntó directamente contra los empresarios Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla, a quienes calificó como “empresarios prebendarios”.

“Quizás Rocca y Madanes, en connivencia con políticos ladrones, atacaron a los argentinos durante muchos años, pero se terminó. Se terminó esto, se terminó la Argentina corrupta”, afirmó el jefe de Estado.

Las críticas se dan en medio de recientes tensiones entre el Gobierno y algunos sectores industriales. En las últimas semanas, Rocca quedó en el centro de la discusión política tras participar de un acto en Brasil junto al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en un contexto de diferencias entre el Ejecutivo argentino y parte del empresariado por la apertura económica.

En paralelo, Madanes Quintanilla también estuvo en la agenda pública luego de que su empresa de neumáticos, FATE, anunciara el cierre de su planta ubicada en el municipio bonaerense de San Fernando, una decisión que afectó a unos 920 trabajadores.

En ese sentido, Milei sostuvo que el empresario “apretó y extorsionó al Gobierno” al advertir que, si no se mantenían las barreras comerciales, despediría a los empleados. Según relató el Presidente, la empresa finalmente avanzó con los despidos “un día antes de tratarse la reforma laboral en el Congreso”.

El mandatario defendió además la apertura económica y afirmó que, aunque algunos sectores puedan desaparecer si no se reconvierten, los recursos y los empleos terminarán trasladándose a actividades más competitivas, lo que —según su visión— permitirá salarios más altos, precios más bajos y una mejora en la calidad de vida.

Durante su exposición, Milei también ratificó que el país seguirá cumpliendo con sus compromisos financieros. “Vamos a seguir pagando, no vamos a ceder en esa política de honrar nuestros compromisos”, afirmó.