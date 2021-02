Mauricio Eskinazi titular del Colegio Médico Distrito III, dijo a LaNoticia1.com que, a su parecer, “los argentinos nos acostumbrados a vivir con el virus y se toma ya como un elemento más, un integrante más de la familia argentina, pero lamentablemente tenemos casos, muchos casos más que el año pasado”.

Y es en este contexto en el que alerta que “con los bajos salarios que tienen los médicos tienen que apelar al pluriempleo, tiene que trabajar en un hospital, un clínica un consultorio, entonces eso también es un aumento de la exposición. Si trabajas en un solo lugar la exposición es del 30% si trabajas en 3 o 4 pasa a 80%” señaló Ekinazi.

En esta línea alertó por la difícil situación de los médicos y aseguró que en Buenos Aires son más de 60 los médicos muertos por haberse contagiado en sus lugares de trabajo.

“El esfuerzo sigue siendo muy importante y realmente la gente no siente el trato adecuado a este esfuerzo que están haciendo, no quiere aplausos, no quieren solamente las palabras de aliento” lamentó.

El referente del Colegio Médico expresó: “Es muy duro para nosotros haber perdido amigos, hemos perdido compañeros, han fallecido compañeros, en la actualidad tengo dos amigos en terapia intensiva y es muy duro, enfrentar a las familias que han perdido médico o médica y que uno tiene que dar las condolencias”.

También alertó sobre las secuelas psicológicas que quedarán en los profesionales: “Cuando aminore la pandemia, cuando tratemos de llegar a un cuasi normalidad van a aparecer trastornos psicológicos en todos los médicos por este esfuerzo porque uno está en una vorágine de trabajo, donde sigue actuando con mucha adrenalina”, señaló.

Así definió que el sistema está “adrenalizado, estamos todos tensos, presionados. Cuando baje ese nivel de adrenalina, cuando uno quiera volver a la normalidad se van a ver secuelas de estrés postraumático que estamos tratando de evaluar de qué manera apoyarlo”.