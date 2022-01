Ante las críticas al Gobierno Nacional por los extensos cortes de luz en el marco de la agobiante ola de calor, el Secretario de Energía, Darío Martínez salió a defender el no aumento de las tarifas y responsabilizó al ex Presidente Mauricio Macri por los problemas en el suministro eléctrico.

"Venimos de una experiencia donde se dieron tarifazos y había cortes. Con eso no se resuelve. Las tarifas no van a aumentar por encima de los sueldos. La idea de nuestro proyecto junto con el presidente es que las tarifas no evolucionen por encima de los salarios. No explica solo el esquema de tarifas el problema que tenemos. Hay una falta de inversión de la época de macrismo", dijo el funcionario en declaraciones radiales.

Luego, amplió: "Lo que sucedió en esos días fue una combinación de cuatro factores que no se habían dado nunca: Primero la reactivación, que viene demandando energía a un nivel importantísimo; eso, combinado con una ola de calor histórica, nuestra región fue la más calurosa del planeta, tercero la baja hidroactividad por la sequía y, cuarto, la desinversión de la gestión anterior del macrismo. La combinación de esos cuatro factores desencadenó en la tensión del sistema".