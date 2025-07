El dirigente social Juan Grabois dijo este lunes que mide 8 puntos más que Sergio Massa en Provincia, pero que “la rosca política” no lo va a dejar encabezar una lista. En este sentido confirmó que será candidato “sí o sí”, ya sea con boleta propia o dentro del armado del oficialismo bonaerense.

Rápidamente desde el Frente Renovador salieron a cruzarlo. El encargado de replicar los dichos de Grabois fue Sebastián Galmarini, director del Banco Provincia y cuñado de Sergio Massa.

“Sos mentiroso, delirante e inútil, Grabois. A Massa no lo puso nadie, te ganó las elecciones primarias pasadas. ¿Te acordas? Y fue bastante fácil te recuerdo… nunca ganaste ni una sociedad de fomento”, sentenció. Y sobre el acuerdo electoral en Provincia dijo: “Tus apoderados estuvieron presentes, Federico Fagioli e Itai Hagman, cuando todos acordamos ir juntos en septiembre y en octubre. Quizás no te contaron. La única diferencia es el sistema electoral. En Provincia no metés un concejal solo…”.

Por último, sentenció: "Podrías explicar cómo haces oposición tan dura que no cortás una vereda desde el Gobierno anterior. Y que pensás ir por afuera para dividir el

voto y que gane Milei. O quizás ese sea tu objetivo".

