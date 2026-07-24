El gobernador Axel Kicillof encabezó este viernes la inauguración de un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en General Alvear, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el intendente local, Ramón Capra. Además, recorrió la nueva planta potabilizadora que amplió la capacidad de abastecimiento de agua potable para todos los vecinos y vecinas del distrito.

Ads

En ese marco, Kicillof ratificó su postura a favor de las re-reelecciones de intendentes. “Me parece que en la provincia de Buenos Aires los sectores políticos, muchos ya se han expresado a favor de permitir que haya posibilidad de elegir a cualquiera, de no prohibir a ninguno”, afirmó Kicillof durante una conferencia de prensa ante la prensa local.

Además remarcó que, en su caso, la Constitución bonaerense no contempla una nueva candidatura. "Yo no estoy buscando mi reelección”, sostuvo. Sin embargo, diferenció la discusión de los gobiernos locales respecto de otros niveles ejecutivos. “Es muy infrecuente que a nivel de gobiernos locales no haya posibilidad de que se presenten todos los candidatos para que el pueblo vote a dirigentes que conoce, que son cercanos”, planteó y recalcó que “es un tema de la Legislatura”.

Ads

En ese sentido, el mandatario también diferenció entre la posibilidad de que un intendente compita nuevamente por el cargo y las discusiones sobre reelecciones a nivel provincial o nacional. Para Kicillof, en el caso de los municipios juega un rol central el conocimiento directo que tienen los vecinos sobre quienes administran sus distritos: “son dirigentes que si se mandan alguna o si están en alguna, los conoce el pueblo".

En cuanto al nuevo CAPS, contó con una inversión de $1.272 millones, para que vecinos puedan atenderse en cuatro consultorios de atención clínica, uno ginecológico, uno odontológico, vacunatorio, enfermería y farmacia. De esta forma, permitirá descomprimir la atención del Hospital Municipal “Bernardino Rivadavia” y facilitar el acceso a la salud a más de 10 mil vecinos de los barrios de Villa Barreiro y Villa Carluccio.

Ads

Asimismo, Kicillof y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, recorrieron la Planta Potabilizadora de Aguas Bonaerenses (ABSA), que amplió la capacidad de abastecimiento de agua potable en un 50% y permitió alcanzar a la totalidad de la población. Fue tras una inversión de $3.659 millones que incluyó también el reemplazo de la antigua compuerta en el Canal Piñeyro, lo que mejorará la regulación de los caudales y optimizará el control de sequías e inundaciones.

La nueva planta potabilizadora de @ABSAOficial que construimos en General Alvear es una obra histórica que junto con las intervenciones en el Canal Piñeyro nos permitieron ampliar el abastecimiento de agua potable y alcanzar a toda la población del distrito.



El Estado es el… pic.twitter.com/GYenT0ROfu — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 24, 2026

“Una vez más, y en un contexto muy difícil, estamos demostrando que cuando hay compromiso y decisión política de los gobiernos provincial y municipal las obras se concretan: estas inauguraciones traerán una mejor calidad de vida para nuestros vecinos”, subrayó Capra.

Durante la jornada, Kicillof otorgó 20 netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes de escuelas rurales. En tanto, se entregó también un camión de caja abierta para la gestión diferenciada de residuos sólidos, indumentaria y equipamiento para los trabajadores de la planta de reciclado y bicicletas para la comunidad del predio municipal.

Ads

Por último, Kicillof remarcó: “La Provincia ha sufrido el robo sistemático de sus recursos por parte del Gobierno nacional: sin embargo, con mucho esfuerzo, estamos celebrando un nuevo aniversario de Alvear inaugurando obras y ampliando derechos”. “Ante el abandono, el individualismo y el ‘sálvese quien pueda’ que pregonan desde la Nación, nuestro camino es la solidaridad: vamos a necesitar de todos y todas para volver a levantar a la Argentina”, concluyó.