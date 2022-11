"¿Homenajearon al tipo que montó un Vacunatorio VIP para militantes y amigos mientras se morían los jubilados y los médicos?", se preguntó irónicamente la ex Gobernador bonaerense María Eugenia Vidal.

Por su parte, Ricardo López Murphy fue otro de las tantos opositores que se manifestaron contra el reconocimiento al ex Ministro de Salud organizado por la actual titular de la cartera sanitaria Carla Vizzotti. Al respecto, el economista indicó: "Ginés González García merece el repudio ininterrumpido de todos los que perdimos seres queridos mientras él organizaba y dirigía el robo de vacunas y la vacunación de amigos del poder. ¿Homenaje? Jamás".

En tanto, el Diputado Fernando Iglesias sentenció: "Cuando terminen de homenajear a Ginés González García me informan por favor cuántos de los 130.000 muertos tenían la vacunación completa en el momento de fallecer. Presenté un pedido de informes hace meses y todavía no me respondieron. Gracias, compañeros Alberto Fernández y Cristina Kirchner".

También se pronunciaron otros dirigentes de Juntos, indignados por el reconocimiento. Vale destacar que tras el acto González García aseveró que "no hubo Vacunatorio VIP".