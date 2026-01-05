Tras el éxito obtenido por el oficialismo en las elecciones nacionales de octubre del 2025, dirigentes de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires quieren llevar la discusión a la Legislatura bonaerense para su futura implementación, un aspecto resistido por el gobierno de Axel Kicillof.

Dirigentes violetas lanzaron mensajes en sintonía con la agenda política que impulsa el gobierno para la implementación de la BUP. En ese marco, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, fue el primero en remarcar la necesidad de avanzar con la boleta única en todo el territorio nacional.

Tenemos que seguir trabajando para tener BOLETA ÚNICA DE PAPEL en cada provincia y terminar con la trampa de las colectoras o los cientos de partidos en el mismo distrito que solo distorsionan la verdadera voluntad del electorado. — Martin Menem (@MenemMartin) January 4, 2026

Sebastián Pareja, diputado nacional y principal armador del espacio violento en territorio bonaerense, afirmó que la Boleta Única de Papel ya demostró ser un acierto tanto en términos políticos como en su puesta en marcha a nivel nacional.

Además, cuestionó la postura del Ejecutivo provincial y sostuvo que esa resistencia forma parte de una mirada que tolera prácticas poco transparentes y alejadas de los estándares democráticos.

La Boleta Única de Papel es un éxito político y de implementación del gobierno de @JMilei. Tristemente el Gobierno de la Provincia sigue demostrando que no le interesa que los bonaerenses puedan votar con un sistema ágil y transparente. Otra expresión más de una mirada que tolera… https://t.co/wWaOuJcVL5 — Sebastián Pareja (@SPareja_) January 4, 2026

En ese contexto, Pareja dijo que “los bloques de Diputados y Senadores de La Libertad Avanza van a trabajar sin pausa dentro de la Legislatura bonaerense”.

La estrategia incluye insistir con proyectos y mantener el reclamo activo hasta que el sistema sea tratado, pese a que hoy en día no tiene el número suficiente para lograr su aprobación.