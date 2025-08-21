Axel Kicillof presentó un paquete de medidas de alivio fiscal y asistencia financiera para micros, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) y productores agroalimentarios.

Ads

Fue tras una recorrida por los avances de las obras de ampliación del Polo Tecnológico de Innovación en la localidad de Ciudad Evita (La Matanza). En ese marco, Kicillof anunció: “presentamos un paquete de medidas que busca apuntalar, potenciar y brindarles una perspectiva mejor a la producción y la industria bonaerense”.

“Se trata de construir herramientas que les permitan sobrevivir a miles de pequeñas y medianas empresas que hoy están en riesgo como consecuencia de las políticas económicas de Milei”, agregó.

Ads

Respecto a la asistencia destinada a apuntalar la producción, el Gobernador detalló que el Banco Provincia destinará $1 billón para el descuento de tasas en créditos para PyMEs. El financiamiento podrá destinarse a la recomposición de capital de trabajo, la adquisición de bienes de capital nuevos, la construcción de instalaciones productivas y comerciales, así como también para la refinanciación de deudas. También habrá líneas específicas para promover las exportaciones bonaerenses.

Además, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario, la Provincia otorgará financiamiento a tasa reducida para emprendedores agroalimentarios y brindará subsidios de tasa en créditos para PyMEs.

Ads

Por último, ARBA llevará adelante una política de alivio de la carga fiscal y de simplificación de trámites. Entre otras medidas, se incluyen la suspensión de embargos en juicios por deudas impositivas hasta fin de año; la agilización de la devolución de saldos generados por pagos en exceso; y la creación de un régimen para buenos cumplidores con el fin de lograr que aquellos que tengan riesgo cero no paguen de más y no acumulen saldos a favor.

“Frente a un Gobierno nacional que está llevando adelante un plan de destrucción de la industria y el trabajo nacional, en la provincia de Buenos Aires vamos a seguir sumando todos los instrumentos que nos permitan construir un futuro mejor, que incluya a todos y todas”, afirmó el gobernador.

Obras

El Polo Tecnológico de Innovación es un espacio destinado al desarrollo de nuevas tecnologías para potenciar la producción, la educación y la generación de trabajo moderno en la provincia de Buenos Aires. El proyecto consta de dos etapas, con una inversión provincial total de $8.897 millones, y constituirá un espacio de difusión de nuevas tecnologías vinculadas a la industria 4.0, la biotecnología y la inteligencia artificial.

Ads

Al respecto, la vicegobernadora Magario remarcó: "Este polo es un reflejo de nuestra apuesta por la ciencia y el desarrollo, conscientes de la importancia que tienen en el futuro de una sociedad”. “En la Provincia creemos en un Estado que acompañe la formación tecnológica y el acceso a la educación para igualar oportunidades y que nadie quede excluido”, indicó.

Por su lado, Espinoza subrayó: “Durante años soñamos en La Matanza con este momento que hoy vemos hacerse realidad gracias al compromiso de la Provincia”. “Mientras el Gobierno nacional ataca lo público y lo estatal, este Polo Tecnológico es consecuencia de un Estado eficiente y responsable que piensa en el futuro de las nuevas generaciones”, señaló.

En tanto, Giorgi sostuvo: "Este polo busca ser un faro donde puedan coexistir el sector privado, el campo científico-tecnológico, las universidades y un Estado que fomente el desarrollo y la revolución tecnológica”.

Durante la jornada, el Gobernador y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, inauguraron el nuevo Jardín de Infantes N°1025, el primero con doble jornada en el municipio. A partir de una inversión de $1.502 millones, las instalaciones cuentan con seis aulas, biblioteca, SUM, sala de música y patio de juegos.