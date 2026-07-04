Los bloques de senadores y diputados de La Libertad Avanza (LLA) de la provincia de Buenos Aires presentaron un pedido de informes en la Legislatura bonaerense para exigir detalles sobre una contratación por $2.278 millones impulsada por el Ministerio de Comunicación bonaerense para la producción y distribución de contenidos audiovisuales destinada a producir el canal oficial de streaming “ViBra Bonaerense”

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Según el proceso de compra Nº 401-0405-LPU26, el inicio del contrato tendrá lugar a partir del 1° de octubre de 2026 y contempla un contrato de seis meses por un monto de $ 2.278.171.592,43. La licitación es supervisada por el Ministerio que conduce Jesica Rey.

ViBra es un canal de streaming con “alma bonaerense para todo el país”, según su descripción, con 8.730 suscriptores y 778 vídeos que no se actualiza hace algunos meses

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Entre los productos contemplados en el pliegos de bases y condiciones para la producción y distribución satelital de contenidos audiovisuales, se encuentran 80 servicios de unidades móviles de seguimiento y producción, 35 drones, sistema de filmación Jimmy Jib y un estudio con dimensiones mínimas de 16 metros cuadrados.

El diputado nacional y presidente de LLA en el distrito bonaerense, Sebastián Pareja, fue tajante al respecto y advirtió que la iniciativa busca "crear un canal de propaganda propio" en un plazo de seis meses.

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"La realidad del abandono y la inoperancia de esta gestión es tan evidente que Kicillof ya se da cuenta de que lo que gasta en pauta oficial no le alcanza. Ahora va por su propio medio provincial y va a despilfarrar los recursos de cada bonaerense cuando las escuelas están cerradas, los policías no tienen herramientas de trabajo y la gente es rehén de una provincia en crisis", apuntó Pareja.

Los pedidos de informes presentados en ambas cámaras buscan determinar si los contenidos tendrán un carácter estrictamente institucional o si se utilizarán para la promoción de funcionarios de la gestión actual.

Para la oposición, este despliegue de infraestructura permitiría sostener una cobertura "prácticamente permanente" de la gestión provincial, por lo que solicitaron que el Poder Ejecutivo explique el destino de los recursos, los medios que recibirán la señal y los mecanismos de control previstos para evitar un uso partidario de los fondos públicos.

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Por su parte, el presidente del bloque de senadores de LLA, Carlos Curestis, aclaró que la comunicación institucional no está en discusión, pero cuestionó las prioridades del oficialismo: "Que un gobierno que fracasa en las cuestiones más básicas pretenda gastar más de 2 mil millones para montar una estructura de comunicación propia en medio de la crisis es una vergüenza. Las prioridades están completamente invertidas".

En la misma línea, el diputado provincial Juanes Osaba calificó la medida como un "delirio insostenible" y concluyó: "Mientras la provincia se hunde en la inseguridad, la crisis en el IOMA y los días de clases perdidos por los paros docentes, el gobernador usa la billetera de los que laburan para financiar su trinchera ideológica y abrir un canal de TV. Siguen financiando el gasto público con la tuya y eso no puede ser así".