La empresa Trenes Argentinos confirmó la ampliación de las prestaciones con lo que se busca atender la demanda de viajeros que solo tenían esta alternativa de viajar con mascotas disponible por vía aérea y excepcionalmente alguna empresa de ómnibus.

Según se informó, la medida alcanzará a los ramales Buenos Aires - Rosario, desde el domingo 1/3 en Buenos Aires - Junín, desde el lunes 2/3 en Buenos Aires - Bragado y desde el martes 3/3 en Buenos Aires - Mar del Plata.

El pasaje para viajar junto a la mascota contará con un valor especial que se podrá consultar a través de este link y estará sujeto a la disponibilidad de cupos, a través de la web de Trenes Argentinos o en las boleterías habilitadas.

Buenos Aires - Junín: T1 $26.400 / T2 $ 22.000

Buenos Aires - Bragado: $ 16.500

Buenos Aires - Mar del Plata: $77.500

A partir de esta iniciativa, los pasajeros podrán trasladarse con perros o gatos mayores a tres meses de edad, en los coches de primera especialmente habilitados, bajo condiciones que garantizan la seguridad, la higiene, tanto para las mascotas como para los pasajeros.

Se permitirá un cupo de ocho mascotas por formación, y estará disponible en aquellos servicios cuya duración programada no supere las ocho horas de viaje, permitiendo de esta manera que más personas puedan trasladarse sin necesidad de dejar sus animales al cuidado de terceros.

De acuerdo a la reglamentación, las mascotas deberán viajar únicamente entre cabeceras, sin descender en las estaciones intermedias y permanecer durante el trayecto en un transportín (jaula, bolso o caja) cerrado con un tamaño máximo de 48 cm x 45 cm. El viaje será en un asiento contiguo al del pasajero responsable de la mascota.

Además, de manera preventiva se solicita que, para el viaje, deberá contar con libreta de vacunación (incluyendo vacuna antirrábica vigente), certificado de salud impreso y original, correa, bozal, chapa identificatoria y un kit de limpieza.

El control de la documentación, la firma del reglamento y la verificación de las condiciones de traslado se realizará durante el preembarque por parte del personal ferroviario.

Comprá tus pasajes para viajar en marzo en trenes de larga distancia a Mar del Plata, Junín, Bragado y Rosario.



🐾 Recordá que ya podés viajar con tu mascota.



Boletos ya a la venta y más información en: https://t.co/HRq0iHjuCv pic.twitter.com/YkaVtF9K0Q — Trenes Argentinos (@TrenesArg) February 24, 2026

Buenos Aires - Mar del Plata

Desde el 3 de marzo hasta el 6 de abril, circulan dos servicios diarios desde Constitución a las 7:30 y 14:17, con regreso desde Mar del Plata a la 1:11 y 14:21. Los viernes hay un refuerzo que sale a las 17:08 y regresa los domingos a las 22:53. Los sábados los horarios son 7:32 y 14:32 desde Constitución, con retorno a la 1:11 y 14:36; mientras que domingos y feriados el servicio sale a las 7:25 y 14:52 desde la terminal porteña y regresa a la 1:11 y 14:57 desde la ciudad balnearia. Las tarifas son de 38.000 pesos en primera y 45.000 en Pullman.

Buenos Aires - Bragado

Durante marzo circulan tres servicios semanales desde Once los lunes, miércoles y viernes a las 18:35, con regreso desde Bragado a la 1:50. Los pasajes cuestan desde 7.500 pesos en primera y 9.000 en Pullman. El tren realiza paradas en Haedo, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Vaccarezza y Mechita.

Buenos Aires - Junín

Se ofrece un servicio diario desde Retiro a las 18:15, con regreso a la 1:10 de lunes a sábados y a la 1:31 domingos y feriados. Las tarifas varían según el día del viaje, distribuidas en dos bandas. El recorrido de ida incluye 10 estaciones: José C. Paz, Pilar, Mercedes P, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O'Higgins, sumando Sáenz Peña en el regreso.