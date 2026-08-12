El gobernador Axel Kicillof respaldó durante un acto en la localidad de San Miguel del Monte la “Marcha en defensa de la ciencia”, convocada por la comunidad científica de profesionales, técnicos y becarios quienes se manifestaron en contra de las políticas de recortes del gobierno de Javier Milei.

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El mandatario señaló que en diálogo con Roberto Salvarezza, titular de la Comisión de Investigaciones de la Provincia (CIC), el CONICET bonaerense, le contaba que en la Provincia de Buenos Aires se siguen “financiando proyectos de investigación, dando becas de doctorado y ahora se están ampliando para recibir también postdoctorados en la medida que podemos, para que no se nos vayan a otros países”. “¡Eso es de tarado!”, exclamó, y continuó “dejar que se te vayan aquellos pibes, pibas que tienen ganas de estudiar, de formarse. Queremos que estén en los pueblos de la provincia, que estén en la Argentina, que se puedan quedar. Pero para eso tiene que haber Estado que dé una mano”.

Kicillof arribó a Monte para encabezar el acto de inauguración formal de la nueva Casa de la Provincia del municipio de Monte, junto a la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; y el intendente local, José Castro. Además, recorrió la nueva planta potabilizadora del distrito y la obra de puesta en valor de la planta de tratamiento de desagües cloacales.

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A partir de una inversión de $2.640 millones, la Casa de la Provincia permite brindar una atención más eficiente al centralizar los trámites y prestaciones de ARBA, IOMA, el Registro Provincial de las Personas y el Instituto de Previsión Social (IPS). Además, cuenta con delegaciones de los ministerios de Trabajo, de Justicia y Derechos Humanos, de Mujeres y Diversidad, y de la Dirección General de Cultura y Educación, como así también con una terminal de Provincia Net para el pago de impuestos y servicios.

En ese marco, Kicillof afirmó: "Para los que dicen que el Estado no sirve, estamos en Monte demostrando todo lo contrario: inauguramos obras esenciales de agua y cloacas, y sumamos una nueva Casa de la Provincia para fortalecer el federalismo y la integración del interior bonaerense”. “Este es el resultado de inversiones muy importantes, que eran sumamente necesarias: mientras algunos prefieren destinar los recursos a la especulación financiera, en la Provincia los ponemos en obras concretas que le cambian la vida a la gente", agregó.

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"Milei no solo paralizó toda la obra pública, sino que se quedó con los recursos que les corresponden a las provincias: la motosierra solo sirvió para beneficiar a un puñado de empresas concentradas”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “Nos habla de libertad, pero solo promueve una ideología del egoísmo que se está llevando puesto al laburante, a los jubilados y a la industria nacional”.

Asimismo, con la presencia del presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, se firmó un convenio de la línea “Préstamos a Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires” para mejoras de infraestructura, servicios públicos y el fortalecimiento del sistema sanitario en Monte. Además, se entregaron 53 netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense, a estudiantes de cuatro escuelas del distrito.

“Más allá de cualquier diferencia partidaria, es fundamental el trabajo que realizamos el municipio y la Provincia en conjunto: Monte es un distrito con pocos recursos, por eso cada inauguración, cada obra y cada ayuda que recibimos del Gobierno bonaerense genera un enorme beneficio para nuestros vecinos y vecinas”, subrayó Castro.

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Durante la jornada, Kicillof y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, recorrieron la nueva planta potabilizadora que permitirá garantizar la provisión de agua potable libre de arsénico a más de 15 mil vecinos. Además, visitaron la planta de tratamiento de desagües cloacales, donde se realizaron trabajos de rehabilitación y puesta en valor para incrementar la capacidad de tratamiento de aguas residuales. Ambos proyectos requirieron una inversión total de $14.088 millones.

En tanto, el Gobernador recorrió la Petroquímica Argentina SA. que produce y comercializa aditivos e ingredientes para la industria alimenticia. La empresa prevé la construcción de una nueva planta, que permitirá ampliar su capacidad y generar puestos de trabajo.