En una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, Bianco explicó que la administración bonaerense mantiene conversaciones con la Junta Electoral para revisar aspectos técnicos del régimen electoral.

Ads

Tras el desdoblamiento de las legislativas bonaerenses, señaló el funcionario que son discusiones que tendrán que dar, aunque aclaró que la postura del Gobierno de Axel Kicillof es mantener el esquema actual de boleta partidaria.

“Nosotros trabajamos muy bien con el sistema electoral tradicional”, sostuvo, y dijo que en la provincia las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) siguen vigentes ya que fueron suspendidas por única vez el año pasado. La medida van en contra de la intención del gobierno nacional de La Libertad Avanza que quiere derogarlas PASO.

Ads

El funcionario también anticipó que en los próximos meses podría volver a debatirse la cuestión de las reelecciones de intendentes. “Hay otro tema que tiene que ver con lo electoral, que para nosotros es muy importante seguir trabajándolo y discutiendo: tiene que ver con la reelección de los intendentes. Es algo que hemos planteado y varias fuerzas ya lo volvieron a plantear. Así que seguramente será uno de los temas de discusión y debate en los próximos meses”, expresó.

Mientras la oposición se opone, desde el Ejecutivo, con apoyo de jefes comunales que se verían beneficiados, apuestan a modificar la ley en la Legislatura.

Ads

Puede interesarte

Por otra parte, Bianco habló de la propuesta que impulsa un sector del peronismo para conformar un frente amplio opositor al presidente Javier Milei de cara al próximo ciclo electoral. El ministro señaló que la idea de ampliar el espacio político ya forma parte de las discusiones internas y sostuvo que se trata de “algo que venimos planteando hace tiempo”. En ese sentido, consideró que será necesario “construir una alternativa para 2027 ampliando las fronteras de nuestro espacio”.