El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, criticó a Patricia Bullrich por los niveles actuales de inflación y sostuvo que quienes antes cuestionaban los aumentos de precios ahora guardan silencio. “El presidente sigue diciendo que controló la inflación, pero hace seis meses que los índices vienen aumentando. Estoy esperando que Bullrich vuelva a mostrar los cartelitos como hacía antes”, lanzó durante la conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.

El funcionario señaló que, según los relevamientos que realiza el equipo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en los últimos meses se registraron aumentos importantes en alimentos, especialmente en la carne. “Está en niveles casi imposibles para cualquier familia promedio con un salario promedio”, advirtió.

En otro tramo de la conferencia, Bianco cuestionó los proyectos impulsados por concejales de La Libertad Avanza para limitar o eliminar tasas municipales en distintos distritos de la provincia. Según indicó, iniciativas de ese tipo fueron presentadas en 116 municipios y buscan responsabilizar a los gobiernos locales por los problemas de la producción.

El ministro rechazó ese planteo y sostuvo que los datos muestran lo contrario. Citó el índice elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), que indica que el 93,6% de la carga impositiva sobre la producción agropecuaria corresponde a impuestos nacionales, mientras que solo el 5,7% es provincial y apenas el 0,7% corresponde a tasas municipales.

También mencionó un estudio del laboratorio de desarrollo sectorial de la Universidad Nacional de La Plata, según el cual las tasas municipales representan en promedio el 0,9% del valor agregado de las cadenas productivas. “Es una mentira que el problema de la competitividad en Argentina tenga que ver con las tasas municipales”, afirmó.

En materia educativa, Bianco destacó la publicación del decreto que establece la obligatoriedad de la sala de tres años en el nivel inicial en la provincia de Buenos Aires. Según explicó, el objetivo es alcanzar cobertura total a partir de 2027. Actualmente el sistema tiene un 87,5% de cobertura, por lo que durante este año se trabajará para garantizar las vacantes necesarias.

El funcionario señaló que la ampliación fue posible a partir de la construcción de nuevos establecimientos educativos durante la gestión del gobernador Axel Kicillof. En ese sentido, indicó que ya se inauguraron 300 edificios escolares, de los cuales el 40% corresponde a jardines de infantes.

En el área sanitaria, Bianco confirmó que este miércoles comenzará la campaña de vacunación antigripal en los vacunatorios públicos de los 135 municipios bonaerenses. La prioridad estará puesta en el personal de salud y las personas mayores de 65 años, además de embarazadas, puérperas, niños de entre 6 y 24 meses y personas con enfermedades crónicas.

Según explicó, la campaña se adelantó este año debido a la circulación internacional de la cepa H3N2, que provocó brotes importantes en el hemisferio norte. Desde el Ministerio de Salud recomendaron además reforzar medidas de cuidado como el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes y el uso de barbijo ante síntomas respiratorios.

Por otra parte, el ministro señaló que el gobierno bonaerense analiza posibles reformas en el sistema electoral provincial, principalmente para actualizar aspectos vinculados a los plazos y a la organización del proceso electoral. En ese debate también podrían discutirse temas como el régimen de PASO, la boleta única y la reelección de intendentes.

Finalmente, Bianco advirtió que la suba internacional del precio del petróleo podría impactar en la economía argentina, tanto en el precio de los combustibles como en el costo de fertilizantes utilizados en la producción agrícola. Según explicó, el país importa una parte importante de esos insumos desde la región del Golfo, por lo que los cambios en el mercado internacional podrían trasladarse a los precios internos.