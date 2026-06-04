Luego de la decisión del gobierno de Javier Milei de avanzar con una reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV), ahora se abrió un nuevo frente de conflicto con la provincia de Buenos Aires desde donde anticipan que no adherirán a la medida impulsada por la Nación.

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El nuevo esquema, oficializado en las últimas horas, permitirá que talleres habilitados puedan realizar controles técnicos vehiculares con validez nacional y establecer libremente el precio del servicio.

En la administración de Axel Kicillof rechazaron rápidamente la propuesta. El ministro de Transporte provincial, Martín Marinucci, sostuvo que flexibilizar los controles “es una irresponsabilidad” en un contexto de deterioro de la infraestructura vial.

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“Con rutas abandonadas, flexibilizar los controles es una irresponsabilidad. Poco se dice sobre cómo se garantizará que las revisiones sigan siendo rigurosas y confiables”, expresó el funcionario en declaraciones a Infobae.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, salió al cruce de la postura bonaerense y acusó a sectores provinciales de defender “un negocio” detrás del actual sistema de VTV. Según argumentó, la revisión técnica obligatoria continuará existiendo, aunque bajo un esquema más abierto, similar al que actualmente utilizan los camiones bajo jurisdicción nacional. Aun así, desde la Provincia insistieron en que cualquier modificación debe garantizar controles estrictos y supervisión estatal efectiva.

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Desde la Provincia remarcaron que la VTV se encuentra respaldada por una ley provincial vigente y la definieron como una herramienta central para prevenir accidentes y detectar fallas mecánicas que podrían derivar en tragedias viales.

Además, Marinucci cuestionó la falta de inversión nacional en rutas y destacó que en los últimos meses fueron dadas de baja más de mil páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.