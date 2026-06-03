El Gobierno nacional oficializó este miércoles una serie de cambios en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) que impactarán directamente en los conductores de todo el país. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 32/2026 de la Secretaría de Transporte.

Ads

Entre las principales novedades se encuentra la apertura del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que funcionará de manera digital, pública y gratuita a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

La decisión apunta a incorporar más prestadores al sistema y generar una mayor competencia entre los centros de revisión técnica.

Ads

A partir de mañana, se abre el registro de inscripción para que talleres mecánicos particulares habilitados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria.



Se termina el monopolio de las plantas de VTV.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) June 3, 2026

Precios libres para la VTV

Uno de los cambios más importantes es que los usuarios podrán acordar libremente el valor de la revisión técnica con cada taller habilitado.

De esta manera, el Estado dejará de intervenir en la fijación de tarifas y cada prestador podrá establecer sus propios precios.

Ads

Según el Gobierno, la medida busca fomentar la competencia, reducir costos para los conductores y disminuir los tiempos de espera para obtener turnos.

Más talleres podrán realizar la revisión

La nueva normativa establece que cualquier Taller de Revisión Técnica (TRT) que cumpla con los requisitos técnicos y de equipamiento podrá brindar el servicio.

Además, los talleres habilitados podrán inspeccionar todo tipo de vehículos, tanto particulares como comerciales, de pasajeros o de carga.

Ads

El sistema de inscripción prevé que, si la autoridad no realiza observaciones dentro de los plazos establecidos, el taller quedará habilitado de manera provisoria hasta que se completen las auditorías correspondientes.

Qué requisitos deberán cumplir

Los establecimientos deberán contar con equipamiento apto para verificar los distintos sistemas de seguridad de los vehículos, como frenos, luces, dirección, suspensión y emisiones contaminantes.

La inspección deberá realizarse en un único predio y bajo la supervisión de un director técnico responsable.

Por otra parte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será el organismo encargado de fiscalizar y auditar el funcionamiento de los talleres.

Puede interesarte

Qué sigue igual

La resolución mantiene los criterios vigentes sobre la periodicidad de las revisiones técnicas obligatorias previstos por la Ley Nacional de Tránsito.

Además, continuará utilizándose el Certificado de Revisión Técnica (CRT) en formato digital, acompañado por la correspondiente identificación física que se coloca en el parabrisas del vehículo.

Desde el Gobierno sostienen que la apertura del sistema permitirá ampliar la cobertura territorial, ofrecer más opciones a los usuarios y generar una baja de precios a partir de una mayor competencia entre prestadores.