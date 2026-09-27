El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, encabezó este sábado en San Martín un encuentro con mujeres de distintos puntos del territorio bonaerense, donde destacó el papel que vienen teniendo en la organización social y política.

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“Las mujeres le van a ganar a Milei. En cada lucha estuvieron y están al frente. Desde hace años se vienen organizando y poniendo en debate temas que durante mucho tiempo quedaron relegados”, afirmó Katopodis durante el encuentro.

El ministro sostuvo que las mujeres fueron “el primer sector social que salió a la calle y se organizó” y planteó la necesidad de recuperar esas experiencias de cara al escenario político que se abrirá con el comienzo de un nuevo año electoral.

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“Si damos la palabra, si escuchamos, si conectamos y recogemos las cientos de miles de experiencias con las que trabajan todos los días, vamos a tener una oportunidad enorme”, señaló.

Katopodis vinculó esa construcción territorial con el objetivo de ampliar el espacio político que conduce el gobernador Axel Kicillof hacia las elecciones de 2027.

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“Queremos llegar a 2027 con una construcción más grande, que conecte con la vida de nuestra gente y que pueda aportar algo nuevo al proyecto político que encabeza Kicillof”, sostuvo.

El ministro también puso el foco en el protagonismo que, según planteó, tendrán las mujeres dentro de ese proceso político.

“Estamos convencidos de la potencia que tienen y de lo que va a significar el rol de cada una en la sociedad. Tienen muchísimo para aportar a lo que estamos construyendo con Axel y a una nueva forma de vivir en nuestra Argentina”, concluyó.