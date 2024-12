“Este video no lo viralizaron estos tipos que acá aparecen disfrazados como si estuvieran en la Casa de Papel o en Breaking Bad; tiene una espectacularidad y una estética que no tienen nada que ver con las bandas narcos que tiene el Gran Buenos Aires o el Gran Rosario”, sostuvo Carlos Del Frade sobre la filmación que circuló en las últimas horas, donde cuatro personas lanzan amenazas.

“Esto lo viralizó la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, lo masificó el Gobierno Nacional, para generar en este diciembre altamente sensible (porque no se sabe qué diablos se va a poner en la mesa navideña) lo que ya empezaron a hacer tanto el Gobierno de Santa Fe -tristemente alineado con Javier Milei- como Casa Rosada: lanzar más control social con el envío de fuerzas federales a los conurbanos, utilizando el miedo que ellos alentaron con este video”, añadió el Diputado provincial en declaraciones televisivas.

Además, Del Frade criticó que se difunda masivamente el video antes de investigarlo: "(Los integrantes del Gobierno) no tienen ni idea quiénes son los que aparecen en las imágenes". "No les interesa tampoco saberlo; les interesó difundirlo para meterle miedo a la población, porque es la mejor manera de generar control social para, de paso, hacer que la gente no salga a protestar" por el ajuste libertario, concluyó.