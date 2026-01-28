Tras la decisión del presidente Javier Milei de ampliar el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso para habilitar el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, comenzaron a conocerse posicionamientos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Desde el interior bonaerense, el concejal Gonzalo Santamarina, referente de La Libertad Avanza en Tandil, expresó un fuerte respaldo a la iniciativa del Ejecutivo nacional.

Ads

El proyecto, impulsado por los ministerios de Seguridad y Justicia, propone modificar el régimen penal juvenil, vigente desde la última dictadura militar, y bajar el piso de punibilidad —actualmente fijado en los 16 años— para que los menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados y condenados.

Consultado por el medio ABChoy, Santamarina fue categórico al fijar su postura: “Sí, estamos de acuerdo con la propuesta de nueva ley penal juvenil y la baja de la edad de imputabilidad”. En ese sentido, resumió su mirada con una frase contundente: “A delitos de adultos, penas de adultos”.

Ads

El concejal de LLA en Tandil también se refirió a los crímenes graves cometidos por menores y consideró que no deben existir atenuantes en esos casos. “Quien siendo menor comete un delito irreparable, un asesinato por ejemplo, merece el tratamiento de un delincuente común y pagar por ello como corresponde”, sostuvo.

Además, Santamarina puso el foco en el funcionamiento actual del sistema penal y en el accionar de las organizaciones delictivas. “Sabemos que los mayores se aprovechan del régimen penal vigente y utilizan a los menores para ciertos delitos, especialmente en el mundo de las drogas, el narcotráfico y los ajustes de cuentas”, advirtió.

Ads

Por último, consideró que el debate que se abrirá en el Congreso tiene un fuerte contenido político. “La señal del Estado tiene que ser muy clara. Incluso ya se escuchan voces de otros espacios políticos que están de acuerdo”, concluyó.