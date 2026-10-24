La Municipalidad de La Plata avanzó este sábado con el desmantelamiento de un histórico puesto gastronómico del Parque Saavedra, ubicado en las inmediaciones del Hospital de Niños. La estructura era explotada por Silvia Inés Bracamonte, quien desarrolló allí su actividad comercial durante casi tres décadas y asegura que el emprendimiento constituye su principal fuente de ingresos.

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El operativo se llevó adelante durante la mañana en la zona de 14 entre 64 y 66, donde personal de una empresa tercerizada retiró las instalaciones. La medida generó el rechazo de la comerciante, que reclama explicaciones a las autoridades municipales y advirtió que podría encadenarse para evitar que el conflicto quede sin respuesta.

Según informó el portal platense 0221, los abogados de Bracamonte, Juan Cruz Esnaola y Faustino Quadrini, señalaron que existe una acción de amparo en trámite contra la Comuna. Si bien la medida cautelar que impedía avanzar con el retiro del puesto había vencido días atrás, la representación legal había solicitado una prórroga que todavía no tenía resolución judicial.

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Desde el Municipio, en tanto, sostuvieron que ya no existían impedimentos legales para avanzar con el desmantelamiento. Según indicaron, la concesión estaba vencida desde hacía tiempo y la medida cautelar había tenido una vigencia de un mes, que finalizó durante esta semana.

"Yo no me voy de acá, quiero que venga alguien de la Municipalidad a explicarme, y si es necesario me voy a encadenar", expresó la mujer, de acuerdo con el testimonio publicado por 0221.

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El reclamo de la mujer que trabajó casi 30 años en el Parque Saavedra

La comerciante cuestionó la decisión de retirar el puesto mientras sigue pendiente el trámite judicial y aseguró que lleva alrededor de un año sin poder desarrollar su actividad con normalidad.

En declaraciones al medio platense, Bracamonte sostuvo que la única asistencia que recibió de la Comuna durante ese período fue una tarjeta Alimentar. Además, manifestó que tiene una discapacidad y remarcó que el puesto gastronómico representa su principal sustento económico y el de sus hijos.

Sus abogados también cuestionaron que el operativo se concretara sin que hubiera una resolución sobre el pedido de extensión de la medida cautelar. La comerciante, por su parte, consideró que la elección de un sábado para realizar el procedimiento contribuyó a que la situación tuviera menor visibilidad.

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El caso suma así un nuevo capítulo a la disputa entre la trabajadora y el gobierno local, en medio de las discusiones sobre el uso del espacio público y el avance de las intervenciones urbanas en la ciudad.

La remodelación del Parque Saavedra, en medio de las controversias

El retiro del puesto gastronómico se produjo mientras continúa la remodelación integral del Parque Saavedra, un proyecto impulsado por la gestión del intendente Julio Alak que mantiene cerrado el paseo desde 2025. Las obras contemplan la renovación de caminos y veredas, la recuperación de sectores patrimoniales, la incorporación de nuevos espacios verdes y modificaciones en las calles que rodean al predio.

Sin embargo, los trabajos atravesaron demoras, modificaciones en el proyecto y cuestionamientos de vecinos y organizaciones. Las intervenciones también impactaron sobre feriantes y grupos culturales que utilizaban habitualmente el espacio público.

De acuerdo con las previsiones difundidas por el portal local, la reapertura del parque está proyectada para fines de febrero o principios de marzo de 2027, después de que quedara atrás la fecha inicialmente anunciada para noviembre de este año.

En ese contexto, el desmantelamiento del puesto de Bracamonte agrega un nuevo foco de conflicto a la transformación del tradicional paseo platense, mientras la comerciante insiste en que las autoridades municipales le den una respuesta a su reclamo.