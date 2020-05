Las escrituras de compraventa se desplomaron por la cuarentena en la provincia de Buenos Aires con la firma de una sola escritura durante abril. En la Ciudad de Buenos Aires se registró una baja de 99,7% respecto del nivel de un año antes, al sumar sólo siete escrituras.

La cantidad de escrituras de compraventa de inmuebles registró en abril una caída cercana al 100% en la Ciudad y en la provincia, debido a las restricciones que enfrenta la actividad en el aislamiento social obligatorio por la pandemia.

En la provincia de Buenos Aires se firmó una sola escritura en abril, lo cual representa una caída del 99,98% respecto del mismo mes del 2019, según el Colegio de Escribanos bonaerense. La entidad detalló que en abril solo se contabilizaron tres hipotecas, lo cual representa un desplome del 98,8 por ciento.

La apertura de oficinas inmobiliarias se flexibilizó en la primera semana de este mes, aunque aún no cuentan con permiso para mostrar las propiedades en forma presencial, lo que limita la posibilidad de concretar las operaciones. Estos datos coinciden con un estudio de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios, donde el 74% de los consultados no pudo adherir a ninguno de los programas de asistencia a empresas, monotributistas o autónomos. Asimismo más del 90% no pudo concretar operaciones de compra venta y alquiler.

Frente a esta crisis, las autoridades del Colegio resaltaron que desde la institución se acercaron sugerencias al gobierno nacional y provincial, y remarcaron que en el territorio bonaerense "cada escribano ejerce su ministerio en el ámbito territorial de su partido".

"Esa particularidad impuesta por la ley cobra singular dimensión a la luz del análisis epidemiológico, ya que contribuye positivamente a evitar la circulación de personas", recordaron.

También manifestaron que los escribanos cuentan con un protocolo sanitario presentado ante el Ministerio de Salud, y resaltaron que "la actividad notarial permite atender por turnos sin ninguna dificultad y con las medidas sanitarias de prevención de contagio íntegramente cumplidas".