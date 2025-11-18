El Jurado de Enjuiciamiento destituyó por unanimidad a Julieta Makintach por su participación en el documental “Justicia Divina” mientras integraba el tribunal del caso Diego Maradona. También le prohibieron ocupar cargos judiciales y perderá la jubilación como magistrada.

El fallo se leyó a las 10.40 en el Anexo del Senado bonaerense, donde se desarrolló todo el proceso. Makintach no estuvo presente. Según Infobae, los 11 miembros del jury —encabezados por la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Hogan— definieron la sentencia durante el fin de semana.

A la audiencia asistieron Verónica Ojeda, su hijo Dieguito Fernando y Mario Baudry, abogado del caso, quienes escucharon la resolución en primera fila.

La decisión frustró la intención de Makintach de que el gobernador Axel Kicillof le aceptara la renuncia presentada en junio, lo que le habría permitido reinsertarse en otro cargo judicial. En la previa, la exjueza había dicho a Infobae: “Después de lo que viví como imputada no quiero pertenecer al Poder Judicial, pero quiero irme en paz”.

La fiscal Analía Duarte sostuvo que quedó probado que Makintach conocía y avalaba el contenido del documental antes de la sentencia. Declaraciones del productor Arnal reforzaron esa versión.

Los conjueces fundamentaron la destitución señalando que la conducta de la magistrada dañó la imparcialidad del tribunal y afectó la imagen de la Justicia. Entre ellos, el senador bonaerense Sergio Vargas advirtió: “Cuando se encienden las cámaras, el ego de un juez puede apagar la justicia”.

La resolución será enviada a la Suprema Corte en los próximos días.