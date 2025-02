Leandro Luis Tulia, exentrenador de la medallista olímpica Eugenia Bosco, fue detenido este lunes en Vicente López tras ser denunciado por abuso. La deportista, que ganó la medalla de plata en vela en los Juegos Olímpicos de París 2024, lo acusó por hechos que ocurrieron cuando tenía 12 años.

La detención fue realizada por la DDI bonaerense en Avenida del Libertador al 2800, a pocos metros del Yacht Club de Olivos, donde Tulia trabajaba y vivía. Tras la denuncia de Bosco en enero pasado, al menos otras tres mujeres se sumaron con relatos similares.

"Sucedía cuando navegaba en Optimist. No lo controlé, tenía 11 o 12 años y lo aparté de mi vida hasta que lo volví a ver hace un par de años", reveló Bosco en una entrevista. La deportista entrenaba en Olivos desde San Pedro y solía quedarse los fines de semana en el club, al igual que otros chicos.

Las denuncias coinciden en situaciones de masajes y tocamientos no consentidos. "Pasé por mil etapas de vergüenza, de no aceptarlo, de pensar que era la culpable. Después entendí que era una nena y no tenía el control", lamentó Bosco.

El abogado de Tulia, Daniel Marino Mazzocchini, sostuvo que su cliente es inocente y que los hechos "datan de hace mucho tiempo, están prescritos". Sin embargo, la fiscal Lida Osores Soler, a cargo de la investigación en Vicente López, avanzará con la indagatoria tras la detención del acusado.