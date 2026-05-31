Alexis “El Corto” Hereñú, de 29 años, señalado como el presunto autor del homicidio del joven de 19 años ocurrido en el municipio santafesino de Capitán Bermúdez, fue detenido en el partido bonaerense de San Nicolás tras una serie de tareas investigativas coordinadas entre la Justicia de Santa Fe y fuerzas bonaerenses.

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El sospechoso era intensamente buscado por el brutal asesinato de Benjamín Scerra, ocurrido en Capitán Bermúdez. El cuerpo del joven fue hallado el 14 de mayo en la zona de Monte Celulosa. Según determinó la autopsia, la víctima recibió alrededor de 20 puñaladas. Cabe recordar que hay otros dos imputados, todos parientes, quienes habrían participado de una reunión con la joven víctima que derivó en una discusión con fatídicos resultados.

La captura se concretó en la intersección de Italia y Therán Benítez, donde personal policial de San Nicolás actuó junto con el GTO de la comisaría Segunda y efectivos de la PDI, a partir de tareas investigativas coordinadas con la Fiscalía Regional N°2 de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, según informó El Norte.

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Ante la imposibilidad de localizarlo durante los primeros allanamientos, el fiscal Aquiles Balbis había decidido imputarlo en ausencia como autor de homicidio criminis causa. De acuerdo con la investigación, Hereñú había logrado evadir a las fuerzas de seguridad en dos oportunidades cuando los efectivos estuvieron cerca de localizarlo. Las tareas de inteligencia criminal manejaban pistas firmes que lo ubicaban en San Nicolás.

Según fuentes ligadas al caso, un conflicto de pareja ocurrido en el lugar donde permanecía oculto aportó información determinante para avanzar sobre su paradero. La mujer, de 32 años, manifestó que el acusado la agredía y la amenazaba de muerte. A raíz de esa situación, la mujer fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y Familia y se iniciaron actuaciones complementarias bajo la carátula de lesiones agravadas e infracción a la Ley 12.569, vinculada a situaciones de violencia familiar y de género.

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Con la colaboración de la policía, se desplegó el operativo en el sector señalado y se logró detener a Hereñú sin que pudiera concretar una nueva fuga. El acusado quedó alojado en la comisaría Primera de San Nicolás, mientras avanzan las actuaciones judiciales y administrativas. Del procedimiento tomaron conocimiento la UFI y J N°13 del Departamento Judicial San Nicolás, junto con las dependencias policiales intervinientes.