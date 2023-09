El periodista Diego Brancatelli recibió varios mensajes intimidatorios en su cuenta de Instagram en los que el usuario amenazó la integridad física del trabajador de C5N y de su familia. Tras una investigación judicial, la policía bonaerense dio con el autor, un joven de 28 años que se comunicaba con el periodista a través de un perfil falso, que quedó detenido.

El primer mensaje llegó el pasado 25 de julio, en respuesta a una historia que Brancatelli había posteado: “Ridículo. Te veo y te apuñalo un pibe”, le escribió una persona desde la cuenta @martinezalejandrovr. El 24 y 25 de agosto el usuario retomó sus amenazas: “La concha de tu madre. Te vamos a matar. Ya te voy a encontrar”.

Pero lo que llevó al periodista a radicar la denuncia fue el mensaje que recibió el 28 de agosto luego de que publicara una foto de su hijo de siete años vestido con un buzo de Boca Juniors: “Te lo vamos a violar”. Luego de consultarlo con su esposa, la periodista Cecilia Insinga, decidieron darle parte a la Justicia.

Tras una investigación encabezada por la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) de San Isidro, conducida por el fiscal Alejandro Musso, se logró dar con el sospechoso, identificado como Gabriel Alejandro Jesús Starc, quien se desempeña como empleado administrativo del Hospital Austral, en Pilar.

El sospechoso fue detenido en su domicilio en Derqui (Pilar).

En el operativo que se llevó a cabo este martes en Derqui (Pilar) en el domicilio de Starc, intervinieron detectives de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Vicente López de la policía bonaerense. En las próximas horas, el sospechoso será indagado por el fiscal Musso.

“Uno está acostumbrado a que haya gente a la que le caes mal. Uno, sobre todo después del surgimiento de los libertarios y del odio que difunde la oposición, recibe insultos y agresiones. Pero que hayan amenazado con apuñalar o violar a mi hijo, un niño de siete años, me generó mucha impotencia y ganas de llorar”, dijo Brancatelli, tras el arresto del sospechoso.

Sobre la metodología que utilizó el agresor, el periodista contó que utilizó un perfil falso: "Él tenía la cuenta en su teléfono, le allanaron el domicilio y le secuestraron el teléfono. Es de Derqui, del partido de Pilar. No lo conocía, no sé quién es. Utilizó la foto de un tercero de alguien que no es y la puso de perfil. Puso un nombre falso en su cuenta".