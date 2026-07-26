Un hombre de 35 años fue detenido en el partido de Merlo, acusado de haber asesinado de un disparo a un joven de 26 años durante la madrugada del sábado en la localidad de Los Hornos, partido de La Plata.

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El hecho ocurrió cerca de la 1.45 en la esquina de 72 y 152. La víctima, identificada como Gabriel Alejandro Lezcano, se encontraba en situación de calle. En momentos en que llegó hasta la casa de su hermano, una motocicleta se detuvo en el lugar, la víctima salió corriendo y se escuchó un disparo.

Al salir de la vivienda, el hermano encontró a Gabriel herido de bala en el sector derecho del cuerpo y lo trasladó de urgencia a la UPA N° 6. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el joven falleció.

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Según informó 0221, el denunciante declaró que alcanzó a reconocer al presunto autor del disparo como L. E. N., de 35 años, un hombre que anteriormente había vivido en el barrio. Según su testimonio, el sospechoso escapó como acompañante en una motocicleta conducida por otro individuo que aún no fue identificado.

Siempre de acuerdo con la declaración incorporada a la causa, el móvil del crimen estaría relacionado con que la víctima mantenía una relación con la expareja del ahora detenido.

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Tras las primeras tareas investigativas, los pesquisas establecieron que el tirador había escapado hacia Merlo, donde reside un familiar. Con esa información, se montó un operativo que culminó con su detención.

El acusado quedó a disposición de la UFIJ N° 8 de La Plata, a cargo del fiscal Martín Almirón, imputado por el delito de homicidio. La investigación continúa para determinar la participación del conductor de la motocicleta y esclarecer por completo la mecánica del ataque.