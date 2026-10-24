Un hombre de 36 años fue detenido en el marco de una investigación por el delito de Coacción, lesiones graves y amenazas, relacionado con la agresión a una docente en Trenque Lauquen.

Ads

Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Trenque Lauquen efectivizó la detención en Pehuajó. El individuo se encontraba prófugo de la justicia y era intensamente buscado.

La medida judicial fue dispuesta por el Juzgado de Garantías nro. 2 del Dpto. Judicial de Trenque Lauquen a cargo de Anastasia Marques, con intervención de la UFI 5, a cargo de Manuel Iglesias, según informó La Opinión.

Ads

A partir de las tareas investigativas desarrolladas, efectivos de la DDI desplegaron un operativo, “logrando establecer que el imputado se encontraba oculto en un departamento”. En consecuencia, “se implementaron tareas encubiertas y de vigilancia en las inmediaciones, que permitieron localizar y detener al prófugo, quien quedo inmediatamente a disposición de la autoridad judicial interviniente”.

Foto: La Opinión de Trenque Lauquen

Cabe recordar que la investigación guarda relación con el hecho ocurrido el pasado 29 de septiembre de 2026 donde fuera agredida una docente en Trenque Lauquen.

Ads

El episodio generó una profunda conmoción en la comunidad educativa y motivó medidas de protesta y una marcha multitudinaria en reclamo de justicia en medio de un paro docente provincial decretado el pasado 1° de octubre.