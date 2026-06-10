Este miércoles en una nueva audiencia ante la Corte Suprema por la deuda que la Anses mantiene con la caja jubilatoria bonaerense, el Instituto de Previsión Social (IPS), el Gobierno nacional no presentó una propuesta de devolución por lo que la provincia avanzará por la vía cautelar en reclamo de $2,3 billones.

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“El Gobierno nacional desconoció su compromiso de acercar una propuesta de pago en la audiencia de hoy en la Corte Suprema por los más de $2,3 billones que nos adeuda ANSES. Por ese motivo, dimos por terminada la etapa de conciliación y decidimos avanzar por la vía cautelar”, anunció el gobernador Axel Kicillof tras la audiencia.

El Gobierno nacional desconoció su compromiso de acercar una propuesta de pago en la audiencia de hoy en la Corte Suprema por los más de $2,3 billones que nos adeuda ANSES. Por ese motivo, dimos por terminada la etapa de conciliación y decidimos avanzar por la vía cautelar.



Así… pic.twitter.com/U6aWNh3gHM — Axel Kicillof (@Kicillofok) June 10, 2026

En ese marco, Kicillof afirmó que desde el Gobierno nacional “dijeron que todavía tenían que realizar una serie de trabajos técnicos”. “Si bien a algunas jurisdicciones ya le han transferido, siguen incumpliendo con la provincia de Buenos Aires. Así es como construyen el superávit: no pagándoles a los jubilados, a las universidades y a las provincias”, remarcó el Gobernador.

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“Así es como construyen el superávit, negando el pago a los jubilados, a las universidades y a las provincias", indicó. Y añadió: “En nuestro caso, la deuda de la Nación asciende a más de $22 billones, entre lo que han dejado de transferir y la pérdida de recaudación. No estamos hablando de números pequeños: eso equivale a la mitad del presupuesto anual de nuestra provincia”, indicó. "Vamos a seguir reclamando esos fondos porque no son de un Gobernador, le corresponden al pueblo bonaerense", concluyó.

El Garrahan reclama una deuda millonaria al IOMA y escala la tensión con la Provincia

Por otra parte, hoy se sumó un nuevo capítulo en el conflicto entre el Hospital Garrahan y el IOMA luego de que las autoridades del principal centro pediátrico del país intimaran formalmente a la obra social de la provincia de Buenos Aires por una deuda que, según sostienen, supera los $8.278 millones.

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En una carta dirigida a Nadia Daciuk, directora provincial de Prestaciones del IOMA, el Consejo de Administración del Garrahan rechazó los argumentos de la obra social para no cancelar el pasivo y aseguró que toda la deuda se encuentra respaldada por facturación, documentación clínica y constancias administrativas.

Según detallaron desde el hospital, el monto reclamado corresponde a servicios médicos brindados a más de 44.000 afiliados del IOMA desde 2017 hasta la actualidad.

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El escrito sostiene que existen dos tramos diferenciados de deuda: uno vinculado a facturas aún no judicializadas y otro que ya forma parte de un expediente en la Justicia federal. Desde el Garrahan remarcaron que los pagos parciales realizados por la obra social no alcanzan para cancelar el capital adeudado y señalaron que esos desembolsos se imputarán primero a intereses acumulados por mora.

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Además, advirtieron que el pasivo continúa creciendo debido a la atención diaria de pacientes derivados desde la provincia de Buenos Aires.

Desde el IOMA rechazaron la cifra difundida por el hospital y aseguraron que gran parte de la deuda reclamada presenta inconsistencias administrativas y diferencias en los criterios de facturación.

El titular de la obra social bonaerense, Homero Giles, afirmó que el organismo realizó auditorías internas durante varios meses y sostuvo que una porción significativa de los montos reclamados carecería de respaldo técnico o documental suficiente. En ese marco, el funcionario propuso avanzar en una auditoría conjunta con el Garrahan para revisar los débitos cuestionados y negociar un nuevo convenio de prestaciones.

“Para nosotros la deuda está saldada, pero si existen diferencias deben resolverse en una mesa técnica”, señalaron desde la conducción del IOMA.