Este miércoles (10 de junio) habrá una nueva audiencia ante la Corte Suprema por la deuda que la Anses mantiene con la caja jubilatoria bonaerense, el Instituto de Previsión Social (IPS). La Provincia reclama $2,2 billones y espera una propuesta del Gobierno nacional.

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Representantes de la Provincia y del gobierno de Javier Milei se deberán encontrar para dirimir la cuestión y se espera la presencia del gobernador Axel Kicillof en la audiencia.

En abril, Kicillof ya había participado de la audiencia ante la Corte, en la que se fijó este 10 de junio como fecha para que el gobierno libertario presente una propuesta de pago.

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El conflicto tiene su origen en marzo de 2024, cuando el gobierno de Javier Milei suspendió a través del DNU 280/2024 las transferencias que ANSES estaba obligada a girar mensualmente a las provincias que, como Buenos Aires, no transfirieron sus cajas jubilatorias al Estado nacional. Desde entonces, la Provincia no recibió un peso por ese concepto.

La Provincia recurrió judicialmente y el caso llegó a la Corte, que viene realizando audiencias para acercar posiciones entre las partes.

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Este es uno de los siete reclamos de la provincia a Nación por fondos adeudados, como el recorte de los fondos vinculados a la seguridad (Fondo de Fortalecimiento Fiscal), al transporte (Fondo de Compensación al Transporte del Interior) y a los salarios docentes (Fondo Nacional de Incentivo Docente) que componen alrededor de 15 billones de pesos de reclamo.