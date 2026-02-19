Este miércoles salió el dictamen de Diputados del proyecto de reforma laboral que se tratará este jueves en la Cámara Baja, en el que hay una modificación clave en el artículo 44, que afectaba las licencias médicas y levantó muchísima polémica. El proyecto original contemplaba descuentos importantes en el sueldo por accidentes fuera del ámbito laboral y hasta enfermedades.

A su vez, desde el inicio de la jornada, la CGT realiza un paro general al que se plegaron diversos sindicatos en rechazo al proyecto del Gobierno.

En este sentido, el funcionamiento del transporte público se encuentra interrumpido, luego de que el líder de la UTA, Roberto Fernández, y el titular de La Fraternidad, Omar Maturano, ratificaran la decisión de sumarse a la medida.

Vale destacar que, si bien la huelga no incluye movilización, habrá protestas y concentraciones en las afueras del Congreso, y se prevé una jornada caliente, tanto dentro como fuera del recinto deliberativo.

También habrá marchas en distintos puntos del país, acciones que ya comenzaron a concretarse en rechazo al proyecto de flexibilización laboral, que ya tiene aval del Senado.

