La CGT (Confederación General del Trabajo) confirmó un paro general para reclamar en contra de la reforma laboral este jueves 19 de febrero desde las 00:00 horas, en coincidencia con el tratamiento del proyecto de ley en la Cámara de Diputados.

Al anunciarlo, la central obrera confirmó que no habrá movilización. "En este anuncio de este paro por 24 horas que vamos a hacer a partir de las cero horas de cuando se empiece a tratar este proyecto es llamar a la reflexión y a la responsabilidad política de cada uno de los legisladores que tienen que levantar la mano. Hoy son los diputados, antes fueron los senadores", puntualizó Jorge Sola, uno de los co-secretarios generales de la CGT, al recordarle a los integrantes del Congreso de la Nación que deben "representar a los trabajadores que también los votaron".

Muchos servicios quedarán afectados como ser, entre otros, el transporte. La Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte (CATT) confirmó que sus gremios pararán a partir de las 00:00 por el término de 24 horas, en adhesión a la medida de fuerza. Allí están agrupados la mayoría de los gremios del transporte, como Pilotos, Aeronáuticos, Camioneros y Unión Ferroviaria. Tampoco habrá subterráneos.

Por su lado la UTA también confirmó que se sumará al paro general de la CGT contra la reforma laboral. En un comunicado, adhirió a la medida “en defensa de los derechos laborales, cercenados por la pretendida reforma laboral”. No obstante Grupo DOTA ha decidido desafiar la medida y sacar sus unidades a la calle. Otras empresas podrían seguir el mismo camino.

Al haber paro de Camioneros, no habrá recolección de residuos, correo postal ni transporte de cargas.

“La UTA ratifica su compromiso histórico con la defensa del salario, el empleo y los derechos laborales, y convoca a los trabajadores a acompañar esta medida de fuerza en todo el territorio nacional, para corta, media, larga distancia, combi y subterráneo, con responsabilidad, unidad y conciencia, en resguardo del presente y del futuro de la actividad”, expresó el gremio en un comunicado.

Y amplió que la decisión "se fundamenta no solo por los términos de la ley, sino por la situación que atraviesan los trabajadores, marcada por la sostenida caída del salario real, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del empleo en el conjunto de la actividad”.

Al respecto, el gremio de los colectiveros sostuvo que “los trabajadores están soportando el mayor peso del ajuste económico, con ingresos que no acompañan el aumento del costo de vida y con crecientes riesgos sobre la estabilidad laboral, lo que exige una respuesta gremial clara, firme y representativa”.

“El paro constituye una medida legítima de defensa colectiva ante políticas que afectan directamente la dignidad del trabajo, la estabilidad del empleo y la sustentabilidad de la actividad del transporte”, insistió el gremio en comunicado firmado por el secretario general, Roberto Fernández.

Bancos

La Asociación Bancaria: no habrá atención al público en entidades públicas ni privadas en todo el país, pero sí funcionará el servicio de home banking.

Comercios

Sindicato de Empleados de Comercio se suma al paro, aunque advierte que la apertura de grandes centros comerciales dependerá, sobre todo, del transporte.

Camioneros

Al adherir el gremio que lidera Hugo Moyano, no habrá recolección de residuos, correo postal ni transporte de cargas.

Estatales

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) pararán y afectará sobre todo a hospitales públicos, municipios, áreas jerárquicas del Estado y los organismos públicos nacionales.

Utedyc

El gremio que reúne a trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles formalizó su adhesión a la huelga y su tarea es fundamental para que se puedan disputar los partidos de fútbol. Por ese motivo, cuatro partidos de la La Liga Profesional de Fútbol: Defensa y Justicia vs Belgrano, San Lorenzo vs Estudiantes de Río Cuarto. Instituto vs Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia vs Independiente fueron reprogramados.