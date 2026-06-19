En la antesala de la gran celebración popular organizada por el Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario por el Día de la Bandera, Abel Pintos llegó este viernes a la ciudad santafesina para participar de una actividad simbólica en el Bosque Alta en el Cielo, ubicado en el Parque Nacional a la Bandera, al pie del Monumento. Allí plantó el árbol número un millón de la campaña “Por una América Latina Más Verde”, iniciativa impulsada por John Deere de la que el artista es embajador.

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Durante su visita, el cantante se refirió a los festejos previstos para este sábado y destacó especialmente el carácter familiar de la propuesta. “Va a haber muchísimas actividades, y eso es lo que más me gusta. Mi concierto será el cierre de la jornada, pero desde muy temprano estarán pasando muchas cosas para que toda la familia pueda disfrutar”, señaló.

Pintos también compartió un momento especial junto a alumnos de cuarto grado que participaban de la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera frente al Monumento Nacional.

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“Estos actos me emocionan porque, de alguna manera, renuevan el significado del sentimiento patrio”, expresó. Y añadió un mensaje dirigido a los niños: “Que lo vivan con alegría y con pureza. Los símbolos patrios son la expresión tangible de lo que significa ser argentinos y debemos valorarlos y sentirlos con el respeto que merecen”.

Un concierto con fuerte impronta patriótica

La presentación de Abel Pintos tendrá además un significado especial. En 2023 el artista lanzó Alta en el Cielo, un álbum en el que interpreta ocho canciones patrias y que puede descargarse gratuitamente a través del portal himnosargentinos.ar.

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El proyecto posee además un fin solidario: todas las regalías generadas por las reproducciones de las obras son donadas de manera permanente a tres hospitales públicos argentinos. La actuación del cantante será uno de los momentos más esperados de una jornada que combinará la celebración de la enseña nacional, la reciente restauración integral del Monumento a la Bandera y el encuentro de miles de argentinos en uno de los espacios más emblemáticos del país.

Jornada patria en el Monumento renovado

Las actividades comenzarán a las 10 con el acto oficial, que contará con la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei; el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

A partir de las 12 se desarrollarán espectáculos musicales en dos escenarios simultáneos.

En el Escenario Parque actuarán DJ China, Jos Pujol, Ele Mariani, Sandra Corizzo y Grupo, el Ballet Municipal de Danzas Argentinas, Maggie Cullen, La Chamba Folk y Abel Pintos.

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En el segundo escenario se presentarán DJ Ioio del Ritmo, Nazarena Segovia, María Elen Sosa, Amapola, Los Peñaloza y La Vanidosa.

La programación incluirá además un patio de baile con espectáculos y clases abiertas. Participarán la DJ Ine Maguna, los ballets Arreando Sueños, Achalay Mi Tierra, Yvymarae, Herencia Criolla y Rincón de mi Patria, además de la agrupación gaucha Recorriendo el Litoral. También habrá clases abiertas de chamamé para todo el público.

Concurso de asadores y ferias

Entre las 7 y las 13 se desarrollará el concurso de asado a la estaca, que reunirá a participantes de distintos puntos del país. La propuesta busca reconocer y poner en valor una de las tradiciones gastronómicas más representativas de la cultura argentina.

Tras la premiación, desde las 13 el público podrá adquirir costillares asados en un sector especialmente acondicionado del Parque Nacional a la Bandera, entre La Fluvial y Telefe Rosario.

La jornada contará además con la participación de emprendedores de la Economía Social, que ofrecerán alimentos saludables, textiles, objetos de decoración realizados con materiales reutilizados, accesorios y plantas. También estarán presentes las ferias de Cultura, del Plan Cuidar y el tradicional Mercado de Pulgas.

Rosario en primera persona

Como parte de la programación, la experiencia inmersiva Estación Rosario 300 podrá visitarse gratuitamente entre las 14 y las 19 en el Galpón 17 (Estévez Boero 600), con funciones cada 20 minutos.

La propuesta utiliza tecnología 4D E-Motion para recorrer la historia de la ciudad a través de imágenes, sonidos y efectos especiales que recrean monumentos, edificios emblemáticos, muelles y paisajes que forman parte de la identidad rosarina.