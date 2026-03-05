En la antesala del Día Internacional de la Mujer, familiares de víctimas de femicidio volverán a movilizarse frente al Congreso de la Nación para visibilizar los casos y reclamar políticas públicas de prevención. La convocatoria será el lunes 9 de marzo desde las 10 de la mañana y está impulsada por el colectivo Atravesados por el Femicidio, integrado por familias de todo el país que perdieron a una mujer en hechos de violencia de género.

En diálogo exclusivo con LANOTICIA1.COM, Marcela Morera, madre de Julieta Mena, asesinada en 2015 en Ramos Mejía por su pareja Marcos Mansilla, explicó que la jornada tendrá un fuerte contenido simbólico. Durante todo el día montarán una muestra frente al Parlamento con los rostros de las víctimas.

“Vamos a volver a colgar de las rejas de la plaza las imágenes de nuestras chicas. Son caras en negro, y debajo está el nombre de cada una. Son doscientas mujeres que ya no están”, contó.

La exposición, que ya había sido presentada el 3 de junio pasado, reúne fotografías de mujeres asesinadas cuyos casos están atravesados por historias judiciales muy distintas: algunas lograron condenas, otras todavía esperan justicia.

Morera recordó que Atravesados por el Femicidio está formado por familiares que viven la misma tragedia. “Somos madres, padres, hermanos. Familias que perdimos una mujer en estas circunstancias y que decidimos organizarnos para ser la voz de quienes ya no pueden hablar”, señaló.

Justicia lenta y causas que no avanzan

Uno de los reclamos centrales del colectivo apunta al funcionamiento del sistema judicial. Según Morera, muchas familias se enfrentan a investigaciones lentas o a causas que directamente no avanzan.

“Nos encontramos con una justicia lenta, dura y patriarcal, que muchas veces no investiga como corresponde”, afirmó.

También denunció que en algunos casos los femicidios terminan caratulados como suicidios, lo que impide avanzar en las investigaciones. “Es una de las excusas más comunes de los femicidas: decir que la mujer se mató sola. Y a veces se limpian las escenas y después es mucho más fácil cerrar la causa”, sostuvo.

“Es mucho más fácil cerrar una causa como suicidio que investigar lo que realmente pasó”, agregó.

Incluso señaló que hay situaciones en las que las propias familias quedan al margen del proceso judicial. “Ayer hubo una sentencia en un caso y la familia no pudo conectarse por Zoom porque la Justicia nunca le envió el link. Son cosas que lastiman mucho”, explicó.

El caso de Julieta y la lucha de las familias

El colectivo reúne actualmente a unas 200 familias que atravesaron situaciones similares. En el caso de Morera, la causa por el femicidio de su hija tuvo condena.

Julieta Mena fue asesinada en 2015 en Ramos Mejía. Dos años después, en 2017, la Justicia condenó a Marcos Mansilla a prisión perpetua.

“Nosotros tuvimos esa sentencia, pero no todos los familiares tuvieron la misma suerte. A veces parece que también es cuestión de suerte que la justicia investigue”, reflexionó.

Críticas al Gobierno y advertencia sobre el retroceso en políticas de género

Morera también expresó preocupación por lo que considera un retroceso en materia de políticas públicas vinculadas a la violencia de género.

“Hoy tenemos un gobierno que no cree en la figura del femicidio”, sostuvo.

“Los femicidios existen y no son un invento de las feministas. Las mujeres siguen muriendo en manos de hombres violentos”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que actualmente hay menos recursos para asistir a mujeres que atraviesan situaciones de violencia.

“Hoy hay menos recursos para ayudar a las mujeres a sentirse seguras y denunciar”, advirtió.

También señaló que, desde su mirada, hubo un retroceso en políticas públicas vinculadas al tema. “Estamos teniendo un retroceso en materia de género”, dijo.

Y agregó una reflexión sobre las decisiones políticas en torno a estas áreas: “Había cosas que mejorar, pero no destruir todo”.

Una jornada de visibilización pacífica

El colectivo aclaró que su presencia frente al Congreso será pacífica y centrada en la visibilización.

“Nosotros no cortamos calles ni hacemos acciones violentas. Nos plantamos en la plaza, colgamos la muestra y hablamos con la gente que se acerca”, explicó Morera.

La convocatoria se realiza el 9 de marzo, ya que este año el 8M cae domingo. Durante toda la jornada, las familias permanecerán frente al Congreso acompañando el paso de la movilización general por el Día de la Mujer.

“Queremos que se entienda que somos la voz de nuestras hijas, de nuestras madres, de nuestras hermanas. Mujeres a las que les arrebataron la vida”, concluyó.