Con el objetivo de festejar el Día del Jubilado, el Municipio de San Fernando reunió a más de 3.000 personas mayores que concurren a los Polideportivos, centros y clubes para agasajarlos con una gran fiesta, animada por los conjuntos musicales ‘Temazo’ y ‘Tambó-Tambó’, y los famosos conductores Alejandro Beltzer y Marcela Baños.

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El Intendente Juan Andreotti compartió la celebración y les dedicó palabras a quienes participaron: “Quiero agradecerles, su cariño es inmenso y lo siento en cada abrazo y saludo. Se los transmito a todo el equipo, porque es producto del esfuerzo de un montón de gente que trabaja todos los días por un San Fernando más lindo. Y es un equipo enorme, los municipales junto a toda la comunidad que se esfuerza pagando sus tasas para que podamos brindar más servicios. Ustedes han hecho mucho para que tengamos esta ciudad tan linda”.

“Muchas veces escuchamos decir que Argentina tiene 100 años de fracasos y no es cierto”, afirmó el Jefe Comunal y criticó a esos dichos: “Es faltarle el valor al esfuerzo de todos aquellos que nos precedieron. Yo quiero agradecer todo ese esfuerzo. Seguramente en este país hermoso faltan muchísimas cosas por hacer, pero eso será responsabilidad de nosotros, de los más jóvenes, de los que vienen. Siempre prefiero mirar, agradecer por lo que se hizo y trabajar por lo que falta. Así que espero que en este tiempo se hayan sentido acompañados por nosotros”.

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Juan Andreotti continuó su reflexión: “Creo que Argentina está en un proceso difícil, el mundo está en un momento muy difícil. Vibra en el egoísmo, en el sálvese quien pueda. Y creo que tenemos que volver a construir los valores, a pensar en comunidad, a vivir con más empatía, a mirar al otro, a cuidar a aquellos que hicieron mucho más esfuerzo”.

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