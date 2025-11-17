Axel Kicillof participará este lunes desde las 16.00 del acto a renovación de autoridades de la JUP de la Provincia de Buenos Aires, que se llevará a cabo en el Aula Magna de la Universidad Nacional de Quilmes.

La actividad, que estaba previsto para el último día de campaña pero fue suspendida, se concretará en el Día de la Militancia peronista, que recuerda el regreso al país de Juan Domingo Perón tras 18 años de exilio.

De esta manera, el Gobernador desembarcará en el terruño de Mayra Mendoza, quien no ha reparado en cuestionar al mandatario provincial en reiteradas ocasiones por no plegarse en un cien por ciento a los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner.

