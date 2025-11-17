Día del Militante: Kicillof participa en Quilmes de la asunción de las nuevas autoridades de la JUP bonaerense
En territorio hostil para el Gobernador, ya que el Municipio está comandado por la camporista Mayra Mendoza, tendrá lugar la actividad de la Juventud Universitaria Peronista. Se realizará en el marco de la fecha que recuerda el histórico regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina en 1972, tras 18 años de exilio.
Axel Kicillof participará este lunes desde las 16.00 del acto a renovación de autoridades de la JUP de la Provincia de Buenos Aires, que se llevará a cabo en el Aula Magna de la Universidad Nacional de Quilmes.
La actividad, que estaba previsto para el último día de campaña pero fue suspendida, se concretará en el Día de la Militancia peronista, que recuerda el regreso al país de Juan Domingo Perón tras 18 años de exilio.
De esta manera, el Gobernador desembarcará en el terruño de Mayra Mendoza, quien no ha reparado en cuestionar al mandatario provincial en reiteradas ocasiones por no plegarse en un cien por ciento a los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner.
