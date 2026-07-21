El arquero de la selección argentina, Emiliano "Dibu" Martínez, sorprendió con un mensaje publicado en sus redes sociales durante este martes, en el que puso en duda su continuidad en el conjunto albiceleste luego de la derrota frente a España en la final de la Copa del Mundo.

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Las declaraciones llegaron horas después del emotivo recibimiento que el plantel tuvo en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, donde una multitud de hinchas se acercó para expresar su apoyo con bombos y banderas, pese a no haber podido conseguir el bicampeonato mundial.

En ese contexto, el arquero expresó el profundo dolor que le dejó la caída y dejó abierta la posibilidad de cerrar su ciclo con la camiseta argentina.

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"La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado", escribió Martínez en sus redes sociales.

Además, el marplatense pidió disculpas a los argentinos y aseguró haber entregado todo dentro de la cancha.

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"Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros", agregó el guardameta.

Las palabras del "Dibu" Martínez generaron un fuerte impacto entre los hinchas, ya que se trata de uno de los principales referentes del ciclo encabezado por Lionel Scaloni y una pieza clave en los títulos obtenidos por la Selección en los últimos años.

Por el momento, no hubo declaraciones oficiales del cuerpo técnico ni de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sobre el futuro del arquero, cuya continuidad quedó envuelta en incertidumbre tras su mensaje.